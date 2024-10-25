https://sarabic.ae/20241025/بيان-الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-قوات-الـيونيفيل-في-الظهيرة-جنوبي-لبنان-1094164020.html

بيان: الجيش الإسرائيلي يستهدف قوات الـ"يونيفيل" في الظهيرة جنوبي لبنان

بيان: الجيش الإسرائيلي يستهدف قوات الـ"يونيفيل" في الظهيرة جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

كشفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوبي لبنان "يونيفيل"، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حادث إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي على موقع قواتها في منطقة "الظهيرة"،... 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T13:51+0000

2024-10-25T13:51+0000

2024-10-25T13:51+0000

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وأفادت الـ"يونيفيل" في بيان لها: "في 22 أكتوبر/تشرين الأول، كان جنود حفظ السلام المناوبون في موقع مراقبة دائم بالقرب من الظهيرة يراقبون جنود الجيش الإسرائيلي، وهم يقومون بعمليات تطهير للمنازل القريبة".وتابع: "وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وقام عمدا بإتلاف الكاميرات والإضاءة ومعدات الاتصالات في بعض هذه المواقع".وختم البيان: "على الرغم من الضغوط التي تمارس على البعثة والدول المساهمة بقوات، فإن حفظة السلام لا يزالون في مواقعهم يؤدون مهامهم، وسنواصل القيام بالمهام الموكلة إلينا في المراقبة ورفع التقارير".وجاء في التقرير أن جيش الاحتلال اقتحم بالقوة قاعدة القوات الأممية، واستخدم مادة الفوسفور الأبيض الحارقة على مسافة قريبة بما يكفي لإصابة 15من قوات حفظ السلام، بحسب ما نشرته صحف بريطانية.وألحقت القوات الإسرائيلية أضرارًا بعدد من المنشآت وأحدثوا إصابات في صفوف الجنود المتمركزين في المراكز الحدودية في جنوب لبنان، ووصفت قوات "اليونيفيل" هذه الحوادث بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

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