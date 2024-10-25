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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 عسكريين وإصابة 20 آخرين في معارك جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 عسكريين وإصابة 20 آخرين في معارك جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 5 من جنوده وإصابة 19 آخرين خلال الاشتباكات في جنوب لبنان الليلة الماضية. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T08:17+0000
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة، "أصيب الجنود بصاروخ أطلقته جماعة حزب الله على مبنى في إحدى القرى اللبنانية الجنوبية، أثناء وجودهم في موقع لتسليم الإمدادات اللوجستية، وفقا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي".والجنود القتلى هم:وأضافت الصحيفة أن جميعهم كانوا يخدمون في كتيبة 89 من الفرقة المدرعة الثامنة، وكان ماوري نائب قائد الكتيبة.من بين الجرحى، تم تصنيف 4 جنود بأن حالتهم خطيرة، حيث تم نقلهم بالإضافة إلى جندي احتياطي آخر أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في جنوب لبنان صباح اليوم، إلى المستشفيات لتلقي العلاج.ويتبادل "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من عام كامل، قصف مواقع على طول الحدود الجنوبية للبنان، بعدما أعلن الحزب فتح جبهة مساندة لغزة.وتصاعدت حدة المواجهات بين الجانبين، وصولا إلى اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه عدد آخر من القادة.وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 عسكريين وإصابة 20 آخرين في معارك جنوبي لبنان

08:17 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 08:31 GMT 25.10.2024)
© AP Photoجنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© AP Photo
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 5 من جنوده وإصابة 19 آخرين خلال الاشتباكات في جنوب لبنان الليلة الماضية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة، "أصيب الجنود بصاروخ أطلقته جماعة حزب الله على مبنى في إحدى القرى اللبنانية الجنوبية، أثناء وجودهم في موقع لتسليم الإمدادات اللوجستية، وفقا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي".
والجنود القتلى هم:
الرائد (احتياط) دان ماوري، 43 عاما.
النقيب (احتياط) ألون صفراي، 28 عاما.
رقيب أول (احتياط) أومري لوتان، 47 عاما.
رقيب أول (احتياط) غاي إيدان، 51 عاما.
رقيب أول (احتياط) توم سيغال، 28 عاما.
وأضافت الصحيفة أن جميعهم كانوا يخدمون في كتيبة 89 من الفرقة المدرعة الثامنة، وكان ماوري نائب قائد الكتيبة.

وأوضحت أنه تم إطلاق وابل من الصواريخ على نقطة التجمع لتزويد المعدات، وواحد من تلك الصواريخ أصاب بالقرب من المبنى الذي كان الجنود يقفون فيه، ما أدى إلى إصابة أفراد القافلة اللوجستية أيضا.

غارة إسرائيلية على مقر إقامة صحفيين في حاصبيا جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
مقتل ثلاثة صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان
08:04 GMT
من بين الجرحى، تم تصنيف 4 جنود بأن حالتهم خطيرة، حيث تم نقلهم بالإضافة إلى جندي احتياطي آخر أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في جنوب لبنان صباح اليوم، إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
ويتبادل "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من عام كامل، قصف مواقع على طول الحدود الجنوبية للبنان، بعدما أعلن الحزب فتح جبهة مساندة لغزة.
وتصاعدت حدة المواجهات بين الجانبين، وصولا إلى اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه عدد آخر من القادة.
وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.
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