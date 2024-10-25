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https://sarabic.ae/20241025/مقتل-ثلاثة-صحفيين-في-غارة-إسرائيلية-على-لبنان-1094148118.html
مقتل ثلاثة صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان
مقتل ثلاثة صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر ميداني لبناني لـ"سبوتنيك" بمقتل ثلاثة صحفيين، هم مصور ومهندس في قناة "الميادين" اللبنانية، ومصور في قناة "المنار" اللبنانية، إثر غارة إسرائيلية على... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T08:04+0000
2024-10-25T08:04+0000
لبنان
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وبحسب المصدر، فقد استهدفت الضربة مكان كان يقيم فيه عدد من موظفي وسائل الإعلام العربية والمحلية، ما تسبب بوقوع ضحايا وأضرار جسيمة في المكان.وذكرت قناة "الميادين" الإخبارية أن المصور في القناة غسان نجار، ومهندس البث محمد رضا قضيا في الهجوم الإسرائيلي على مقر إقامتهما في الفندق.وأكدت القناة في بيان لها أن "الاستهداف الإسرائيلي كان متعمدا" مبينة وقوع جرحى يعملون في قنوات عربية أخرى.وحمّلت إدارة القناة المسؤولية الكاملة عن جريمة الحرب هذه لقوات الجيش الإسرائيلي والتي طالت طواقم الصحفيين ومن بينهم قناة "الميادين".وأفادت قناة "المنار" بمقتل المصور في القناة وسام قاسم، إثر الهجوم الإسرائيلي على الصحفيين في حاصبيا جنوبي لبنان.ودانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان "المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل في حاصبيا باستهداف مقر إقامة الإعلاميين".وأضافت: "إنها ليست المرة الأولى تقدم إسرائيل على استهداف الصحافيين والإعلاميين في لبنان، وقد سبق أن استشهد 6 منهم في غاراتها الوحشية".بدوره ندّد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، اليوم الجمعة، بمقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامتهم في جنوب لبنان، واصفا ذلك بـ"جريمة حرب".وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.
https://sarabic.ae/20241025/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-والتوتر-بين-لبنان-وإسرائيل-1094142937.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي

مقتل ثلاثة صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان

08:04 GMT 25.10.2024
© Photo / x.comغارة إسرائيلية على مقر إقامة صحفيين في حاصبيا جنوبي لبنان
غارة إسرائيلية على مقر إقامة صحفيين في حاصبيا جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Photo / x.com
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أفاد مصدر ميداني لبناني لـ"سبوتنيك" بمقتل ثلاثة صحفيين، هم مصور ومهندس في قناة "الميادين" اللبنانية، ومصور في قناة "المنار" اللبنانية، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامتهم في حاصبيا جنوبي لبنان.
وبحسب المصدر، فقد استهدفت الضربة مكان كان يقيم فيه عدد من موظفي وسائل الإعلام العربية والمحلية، ما تسبب بوقوع ضحايا وأضرار جسيمة في المكان.
وذكرت قناة "الميادين" الإخبارية أن المصور في القناة غسان نجار، ومهندس البث محمد رضا قضيا في الهجوم الإسرائيلي على مقر إقامتهما في الفندق.
وأكدت القناة في بيان لها أن "الاستهداف الإسرائيلي كان متعمدا" مبينة وقوع جرحى يعملون في قنوات عربية أخرى.
وحمّلت إدارة القناة المسؤولية الكاملة عن جريمة الحرب هذه لقوات الجيش الإسرائيلي والتي طالت طواقم الصحفيين ومن بينهم قناة "الميادين".
وأفادت قناة "المنار" بمقتل المصور في القناة وسام قاسم، إثر الهجوم الإسرائيلي على الصحفيين في حاصبيا جنوبي لبنان.
ودانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان "المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل في حاصبيا باستهداف مقر إقامة الإعلاميين".
وأضافت: "إنها ليست المرة الأولى تقدم إسرائيل على استهداف الصحافيين والإعلاميين في لبنان، وقد سبق أن استشهد 6 منهم في غاراتها الوحشية".
بدوره ندّد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، اليوم الجمعة، بمقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامتهم في جنوب لبنان، واصفا ذلك بـ"جريمة حرب".
الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل
05:03 GMT
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.
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