https://sarabic.ae/20241025/مقتل-ثلاثة-صحفيين-في-غارة-إسرائيلية-على-لبنان-1094148118.html

مقتل ثلاثة صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان

مقتل ثلاثة صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر ميداني لبناني لـ"سبوتنيك" بمقتل ثلاثة صحفيين، هم مصور ومهندس في قناة "الميادين" اللبنانية، ومصور في قناة "المنار" اللبنانية، إثر غارة إسرائيلية على... 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T08:04+0000

2024-10-25T08:04+0000

2024-10-25T08:04+0000

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وبحسب المصدر، فقد استهدفت الضربة مكان كان يقيم فيه عدد من موظفي وسائل الإعلام العربية والمحلية، ما تسبب بوقوع ضحايا وأضرار جسيمة في المكان.وذكرت قناة "الميادين" الإخبارية أن المصور في القناة غسان نجار، ومهندس البث محمد رضا قضيا في الهجوم الإسرائيلي على مقر إقامتهما في الفندق.وأكدت القناة في بيان لها أن "الاستهداف الإسرائيلي كان متعمدا" مبينة وقوع جرحى يعملون في قنوات عربية أخرى.وحمّلت إدارة القناة المسؤولية الكاملة عن جريمة الحرب هذه لقوات الجيش الإسرائيلي والتي طالت طواقم الصحفيين ومن بينهم قناة "الميادين".وأفادت قناة "المنار" بمقتل المصور في القناة وسام قاسم، إثر الهجوم الإسرائيلي على الصحفيين في حاصبيا جنوبي لبنان.ودانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان "المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل في حاصبيا باستهداف مقر إقامة الإعلاميين".وأضافت: "إنها ليست المرة الأولى تقدم إسرائيل على استهداف الصحافيين والإعلاميين في لبنان، وقد سبق أن استشهد 6 منهم في غاراتها الوحشية".بدوره ندّد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، اليوم الجمعة، بمقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامتهم في جنوب لبنان، واصفا ذلك بـ"جريمة حرب".وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.

https://sarabic.ae/20241025/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-والتوتر-بين-لبنان-وإسرائيل-1094142937.html

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