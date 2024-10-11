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بدء المحادثات بين الرئيسين بوتين وبزشکیان في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان
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وزارة الخارجية: روسيا غاضبة من القصف الإسرائيلي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان
وزارة الخارجية: روسيا غاضبة من القصف الإسرائيلي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو غاضبة من القصف الإسرائيلي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وطالبت روسيا بالامتناع عن... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T09:28+0000
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وجاء في المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن موسكو غاضبة من تصرفات الجيش الإسرائيلي. ويطالب الجانب الروسي بالامتناع عن أي أعمال عدائية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بمهمتها في لبنان وفقا للتفويض الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعرب عن دعمه ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى".وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد أكد أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قوة السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، يعدّ "جريمة حرب"، وأن موسكو تعرب عن دعمها الكامل لقوات المنظمة العالمية.وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "وبقدر ما نستطيع أن نحكم، فإن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصبحت أيضًا أهدافًا للهجمات الإسرائيلية. وهذا، كما نفهم جميعًا، جريمة حرب ويستحق رد فعلنا الأكثر حسما".يذكر أنه، يوم أمس الخميس، أعلنت الـ(يونيفيل) أن اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بجروح طفيفة نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة في مقرها في الناقورة جنوبي لبنان.قوات "اليونيفيل" ترفض طلب إسرائيل إخلاء مواقع لها جنوبي لبنانوزير الدفاع الإسرائيلي: فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان "باتت تتلاشى"
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العالم, روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, اليونيفيل

وزارة الخارجية: روسيا غاضبة من القصف الإسرائيلي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان

09:28 GMT 11.10.2024 (تم التحديث: 09:39 GMT 11.10.2024)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو غاضبة من القصف الإسرائيلي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وطالبت روسيا بالامتناع عن القيام بأعمال عدائية تجاههم.
وجاء في المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن موسكو غاضبة من تصرفات الجيش الإسرائيلي. ويطالب الجانب الروسي بالامتناع عن أي أعمال عدائية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بمهمتها في لبنان وفقا للتفويض الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعرب عن دعمه ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى وقائع قصف القوات المسلحة الإسرائيلية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي ضد القوات الأممية في لبنان "جريمة حرب"
أمس, 23:41 GMT
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد أكد أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قوة السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، يعدّ "جريمة حرب"، وأن موسكو تعرب عن دعمها الكامل لقوات المنظمة العالمية.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "وبقدر ما نستطيع أن نحكم، فإن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصبحت أيضًا أهدافًا للهجمات الإسرائيلية. وهذا، كما نفهم جميعًا، جريمة حرب ويستحق رد فعلنا الأكثر حسما".
يذكر أنه، يوم أمس الخميس، أعلنت الـ(يونيفيل) أن اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بجروح طفيفة نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة في مقرها في الناقورة جنوبي لبنان.
قوات "اليونيفيل" ترفض طلب إسرائيل إخلاء مواقع لها جنوبي لبنان
وزير الدفاع الإسرائيلي: فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان "باتت تتلاشى"
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