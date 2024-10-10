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إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف استهدف مقر "يونيفيل" جنوبي لبنان
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف استهدف مقر "يونيفيل" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
استدعت إيطاليا، اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي لدى روما، بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
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ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي إيطالي بهذا الشأن في وقت لاحق، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكانت القوة الأممية أفادت في بيان الخميس: "أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار.. باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر"، ما تسبّب بجرح اثنين من عناصرها.وأشار البيان إلى أن جنودا من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار أيضا على موقع آخر للأمم المتحدة في رأس الناقورة الخميس، "فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون، وألحقوا أضرارا بالآليات ونظام الاتصالات".
https://sarabic.ae/20241010/يونيفيل-تعلن-تعرض-قواتها-لقصف-إسرائيلي-1093620272.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اليونيفيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اليونيفيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف استهدف مقر "يونيفيل" جنوبي لبنان

15:22 GMT 10.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
استدعت إيطاليا، اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي لدى روما، بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها.
ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي إيطالي بهذا الشأن في وقت لاحق، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وكانت القوة الأممية أفادت في بيان الخميس: "أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار.. باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر"، ما تسبّب بجرح اثنين من عناصرها.
القوات الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
"يونيفيل" تعلن تعرض قواتها لقصف إسرائيلي
14:47 GMT
وأشار البيان إلى أن جنودا من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار أيضا على موقع آخر للأمم المتحدة في رأس الناقورة الخميس، "فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون، وألحقوا أضرارا بالآليات ونظام الاتصالات".
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