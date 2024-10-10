https://sarabic.ae/20241010/إيطاليا-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-بعد-قصف-استهدف-مقر-يونيفيل-جنوبي-لبنان-1093621400.html
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف استهدف مقر "يونيفيل" جنوبي لبنان
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف استهدف مقر "يونيفيل" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
استدعت إيطاليا، اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي لدى روما، بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T15:22+0000
2024-10-10T15:22+0000
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ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي إيطالي بهذا الشأن في وقت لاحق، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكانت القوة الأممية أفادت في بيان الخميس: "أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار.. باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر"، ما تسبّب بجرح اثنين من عناصرها.وأشار البيان إلى أن جنودا من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار أيضا على موقع آخر للأمم المتحدة في رأس الناقورة الخميس، "فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون، وألحقوا أضرارا بالآليات ونظام الاتصالات".
https://sarabic.ae/20241010/يونيفيل-تعلن-تعرض-قواتها-لقصف-إسرائيلي-1093620272.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اليونيفيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اليونيفيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف استهدف مقر "يونيفيل" جنوبي لبنان
استدعت إيطاليا، اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي لدى روما، بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها.
ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي إيطالي
بهذا الشأن في وقت لاحق، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وكانت القوة الأممية
أفادت في بيان الخميس: "أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار.. باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر"، ما تسبّب بجرح اثنين من عناصرها.
وأشار البيان إلى أن جنودا من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار أيضا على موقع آخر للأمم المتحدة في رأس الناقورة الخميس، "فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون، وألحقوا أضرارا بالآليات ونظام الاتصالات".