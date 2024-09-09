https://sarabic.ae/20240909/إضراب-عام-يشل-حركة-النقل-العام-في-إيطاليا----1092542797.html
إضراب عام يشل حركة النقل في إيطاليا
إضراب عام يشل حركة النقل في إيطاليا
سبوتنيك عربي
توقفت خدمات النقل العام في إيطاليا، اليوم الاثنين، استجابة لإضراب عام، أعلنته أكبر النقابات العمالية في البلاد، وذلك استكمالا لسلسلة من الإضرابات، التي بدأها... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T12:58+0000
2024-09-09T12:58+0000
2024-09-09T13:01+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يجري الإضراب في العاصمة روما ومدينة ميلانو، بالإضافة إلى نابولي والبندقية وبولونيا وفلورنسا وباري، مبيّنا أن الحافلات والمترو توقفوا عن العمل عند الساعة 8.30 صباحًا (9.30 بتوقيت موسكو) وسيستأنفون الخدمة خلال 8 ساعات، كما تم إغلاق مداخل محطات المترو والأنفاق بقضبان حديدية.وكانت الشركة الإيطالية للسكك الحديدية، قد حذرت من أن إضرابًا دعت إليه بعض النقابات من الساعة 3 فجر أمس الأحد، حتى الساعة 2 فجر اليوم الاثنين، قد يتسبب في تأخير وإلغاء بعض خطوط القطارات الإقليمية وبين المدن وخطوط السكك الحديدية العالية السرعة.وبالنسبة للنقل الجوي، يعتزم طيارو ومضيفو شركتي "إيتا " و"ويز أير" تنفيذ إضراب لمدة أربع ساعات، وذلك وفقاً لوكالة "آنسا" الإيطالية.يشار إلى أن بعض النقابات العمالية، بما فيها الاتحاد العام للعمال الإيطالي، دعت لإضراب في 18 يوليو/ تموز الماضي، لمدة أربع ساعات للعاملين في جميع قطاعات النقل الخاص والعام، بسببب عدم استجابة الحكومة لمطالب العمال المتعلقة بالأجور وسلامة مكان العمل.
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إيطاليا, الأخبار, أخبار روسيا اليوم
إيطاليا, الأخبار, أخبار روسيا اليوم
إضراب عام يشل حركة النقل في إيطاليا
12:58 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 13:01 GMT 09.09.2024)
توقفت خدمات النقل العام في إيطاليا، اليوم الاثنين، استجابة لإضراب عام، أعلنته أكبر النقابات العمالية في البلاد، وذلك استكمالا لسلسلة من الإضرابات، التي بدأها عمال النقل لتحسين ظروف عملهم.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"،
يجري الإضراب في العاصمة روما ومدينة ميلانو، بالإضافة إلى نابولي والبندقية وبولونيا وفلورنسا وباري، مبيّنا أن الحافلات والمترو توقفوا عن العمل عند الساعة 8.30 صباحًا (9.30 بتوقيت موسكو) وسيستأنفون الخدمة خلال 8 ساعات، كما تم إغلاق مداخل محطات المترو والأنفاق بقضبان حديدية.
وكانت الشركة الإيطالية للسكك الحديدية، قد حذرت من أن إضرابًا دعت إليه بعض النقابات من الساعة 3 فجر أمس الأحد، حتى الساعة 2 فجر اليوم الاثنين، قد يتسبب في تأخير وإلغاء بعض خطوط القطارات الإقليمية وبين المدن وخطوط السكك الحديدية العالية السرعة.
وبالنسبة للنقل الجوي، يعتزم طيارو ومضيفو شركتي "إيتا " و"ويز أير" تنفيذ إضراب لمدة أربع ساعات، وذلك وفقاً لوكالة "آنسا" الإيطالية.
يشار إلى أن بعض النقابات العمالية، بما فيها الاتحاد العام للعمال الإيطالي، دعت لإضراب في 18 يوليو/ تموز الماضي، لمدة أربع ساعات للعاملين في جميع قطاعات النقل الخاص والعام، بسببب عدم استجابة الحكومة لمطالب العمال المتعلقة بالأجور وسلامة مكان العمل.