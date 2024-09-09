إضراب عام يشل حركة النقل في إيطاليا

عربي
لافروف يلتقي بولي العهد السعودي في إطار زيارته للرياض
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240909/إضراب-عام-يشل-حركة-النقل-العام-في-إيطاليا----1092542797.html
إضراب عام يشل حركة النقل في إيطاليا
إضراب عام يشل حركة النقل في إيطاليا
سبوتنيك عربي
توقفت خدمات النقل العام في إيطاليا، اليوم الاثنين، استجابة لإضراب عام، أعلنته أكبر النقابات العمالية في البلاد، وذلك استكمالا لسلسلة من الإضرابات، التي بدأها... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T12:58+0000
2024-09-09T13:01+0000
مجتمع
إيطاليا
الأخبار
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085597332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08b1ac33f7ae58a42f0d666c309d3ce1.jpg
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يجري الإضراب في العاصمة روما ومدينة ميلانو، بالإضافة إلى نابولي والبندقية وبولونيا وفلورنسا وباري، مبيّنا أن الحافلات والمترو توقفوا عن العمل عند الساعة 8.30 صباحًا (9.30 بتوقيت موسكو) وسيستأنفون الخدمة خلال 8 ساعات، كما تم إغلاق مداخل محطات المترو والأنفاق بقضبان حديدية.وكانت الشركة الإيطالية للسكك الحديدية، قد حذرت من أن إضرابًا دعت إليه بعض النقابات من الساعة 3 فجر أمس الأحد، حتى الساعة 2 فجر اليوم الاثنين، قد يتسبب في تأخير وإلغاء بعض خطوط القطارات الإقليمية وبين المدن وخطوط السكك الحديدية العالية السرعة.وبالنسبة للنقل الجوي، يعتزم طيارو ومضيفو شركتي "إيتا " و"ويز أير" تنفيذ إضراب لمدة أربع ساعات، وذلك وفقاً لوكالة "آنسا" الإيطالية.يشار إلى أن بعض النقابات العمالية، بما فيها الاتحاد العام للعمال الإيطالي، دعت لإضراب في 18 يوليو/ تموز الماضي، لمدة أربع ساعات للعاملين في جميع قطاعات النقل الخاص والعام، بسببب عدم استجابة الحكومة لمطالب العمال المتعلقة بالأجور وسلامة مكان العمل.
https://sarabic.ae/20240902/مسؤول-إسرائيل-تسعى-لإلغاء-إضراب-النقابات-العمالية-من-خلال-المحكمة-1092327930.html
https://sarabic.ae/20240909/رأس-نفرتيتي-يشعل-غضبا-مصريا-هل-تنجح-مصر-في-إعادته-1092541245.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085597332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ee4779c8340355b918195a68af2d007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيطاليا, الأخبار, أخبار روسيا اليوم
إيطاليا, الأخبار, أخبار روسيا اليوم

إضراب عام يشل حركة النقل في إيطاليا

12:58 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 13:01 GMT 09.09.2024)
© AP Photo / Gregorio Borgiaيتجمع المزارعون مع جراراتهم المتوقفة بالقرب من تقاطع الطريق السريع، في أورتي، إيطاليا، 30 يناير 2024
يتجمع المزارعون مع جراراتهم المتوقفة بالقرب من تقاطع الطريق السريع، في أورتي، إيطاليا، 30 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
توقفت خدمات النقل العام في إيطاليا، اليوم الاثنين، استجابة لإضراب عام، أعلنته أكبر النقابات العمالية في البلاد، وذلك استكمالا لسلسلة من الإضرابات، التي بدأها عمال النقل لتحسين ظروف عملهم.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يجري الإضراب في العاصمة روما ومدينة ميلانو، بالإضافة إلى نابولي والبندقية وبولونيا وفلورنسا وباري، مبيّنا أن الحافلات والمترو توقفوا عن العمل عند الساعة 8.30 صباحًا (9.30 بتوقيت موسكو) وسيستأنفون الخدمة خلال 8 ساعات، كما تم إغلاق مداخل محطات المترو والأنفاق بقضبان حديدية.
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
مسؤول: إسرائيل تسعى لإلغاء إضراب النقابات العمالية من خلال المحكمة
2 سبتمبر, 22:04 GMT
وكانت الشركة الإيطالية للسكك الحديدية، قد حذرت من أن إضرابًا دعت إليه بعض النقابات من الساعة 3 فجر أمس الأحد، حتى الساعة 2 فجر اليوم الاثنين، قد يتسبب في تأخير وإلغاء بعض خطوط القطارات الإقليمية وبين المدن وخطوط السكك الحديدية العالية السرعة.
وبالنسبة للنقل الجوي، يعتزم طيارو ومضيفو شركتي "إيتا " و"ويز أير" تنفيذ إضراب لمدة أربع ساعات، وذلك وفقاً لوكالة "آنسا" الإيطالية.
الملكة نفرتيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
مجتمع
رأس نفرتيتي يشعل غضبا مصريا.. هل تنجح مصر في إعادته
12:22 GMT
يشار إلى أن بعض النقابات العمالية، بما فيها الاتحاد العام للعمال الإيطالي، دعت لإضراب في 18 يوليو/ تموز الماضي، لمدة أربع ساعات للعاملين في جميع قطاعات النقل الخاص والعام، بسببب عدم استجابة الحكومة لمطالب العمال المتعلقة بالأجور وسلامة مكان العمل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала