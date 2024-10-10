https://sarabic.ae/20241010/يونيفيل-تعلن-تعرض-قواتها-لقصف-إسرائيلي-1093620272.html

"يونيفيل" تعلن تعرض قواتها لقصف إسرائيلي

"يونيفيل" تعلن تعرض قواتها لقصف إسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الخميس، أن نيران الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار على مقرها في جنوب البلاد، مما أسفر عن... 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T14:47+0000

2024-10-10T14:47+0000

2024-10-10T14:47+0000

اليونيفيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104090/56/1040905655_0:224:3067:1949_1920x0_80_0_0_f28c8b329bd75cefdf4bc256aeb9128c.jpg

وقالت "يونيفيل" في بيان لها، مستخدمة اختصارا للجيش الإسرائيلي: "هذا الصباح، أصيب اثنان من قوات حفظ السلام بعد أن أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي سلاحها باتجاه برج مراقبة في مقر "يونيفيل" في الناقورة، وأصابته مباشرة وتسببت في سقوطهما".وأضافت أن جنديي حفظ السلام لم يصابا بجروح خطيرة، "لكنهما لا يزالان في المستشفى".وتابعت: "نذكّر جيش الدفاع الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات"، منوهة أن "قوات حفظ السلام التابعة لـ"يونيفيل" موجودة في جنوب لبنان لدعم العودة إلى الاستقرار بموجب تفويض مجلس الأمن".وشددت "يونيفيل" في بيانها، على أن "أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701".كما أشارت "يونيفيل" في بيانها إلى أن "جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار عمدا على كاميرات مراقبة محيط الموقع وعطّلوها، كما أطلقوا النار عمدا على (موقع) كانت تعقد فيه اجتماعات ثلاثية منتظمة قبل بدء الصراع، ما أدى إلى إتلاف الإضاءة ومحطة إعادة الإرسال".وردا على الهجوم الأخير، اليوم الخميس، قام وزير الدفاع الإيطالي، الذي يعد إلى جانب إندونيسيا من أكبر المساهمين في قوات "يونيفيل"، باستدعاء السفير الإسرائيلي، بعد إصابة جنود حفظ السلام.وقالت "يونيفيل" الأسبوع الماضي، إن الجيش الإسرائيلي، قبل أن يبدأ عملياته البرية داخل لبنان، طلب من قوات حفظ السلام "الانتقال" من بعض المواقع.

https://sarabic.ae/20241005/قوات-اليونيفيل-ترفض-طلب-إسرائيل-إخلاء-مواقع-لها-جنوبي-لبنان-1093454401.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اليونيفيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي