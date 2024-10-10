"يونيفيل" تعلن تعرض قواتها لقصف إسرائيلي
© AP Photo / MOHAMMED ZAATARI القوات الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان
© AP Photo / MOHAMMED ZAATARI
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أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الخميس، أن نيران الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار على مقرها في جنوب البلاد، مما أسفر عن إصابة اثنين من أعضائها، واتهمت إسرائيل بقصف مواقعها "بشكل متكرر".
وقالت "يونيفيل" في بيان لها، مستخدمة اختصارا للجيش الإسرائيلي: "هذا الصباح، أصيب اثنان من قوات حفظ السلام بعد أن أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي سلاحها باتجاه برج مراقبة في مقر "يونيفيل" في الناقورة، وأصابته مباشرة وتسببت في سقوطهما".
وأضافت أن جنديي حفظ السلام لم يصابا بجروح خطيرة، "لكنهما لا يزالان في المستشفى".
In the past days we have seen incursions from Israel into Lebanon in Naqoura and other areas. Israel Defense Forces (IDF) soldiers have clashed with Hizbullah elements on the ground in Lebanon.— UNIFIL (@UNIFIL_) October 10, 2024
UNIFIL’s Naqoura headquarters and nearby positions have been repeatedly hit.
وأكدت "يونيفيل" أن "التصعيد الأخير على طول الخط الأزرق يتسبب في تدمير واسع النطاق للمدن والقرى في جنوب لبنان، في حين تستمر الصواريخ في الانطلاق نحو إسرائيل، بما في ذلك المناطق المدنية".
وتابعت: "نذكّر جيش الدفاع الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات"، منوهة أن "قوات حفظ السلام التابعة لـ"يونيفيل" موجودة في جنوب لبنان لدعم العودة إلى الاستقرار بموجب تفويض مجلس الأمن".
وشددت "يونيفيل" في بيانها، على أن "أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701".
5 أكتوبر, 08:39 GMT
كما أشارت "يونيفيل" في بيانها إلى أن "جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار عمدا على كاميرات مراقبة محيط الموقع وعطّلوها، كما أطلقوا النار عمدا على (موقع) كانت تعقد فيه اجتماعات ثلاثية منتظمة قبل بدء الصراع، ما أدى إلى إتلاف الإضاءة ومحطة إعادة الإرسال".
وردا على الهجوم الأخير، اليوم الخميس، قام وزير الدفاع الإيطالي، الذي يعد إلى جانب إندونيسيا من أكبر المساهمين في قوات "يونيفيل"، باستدعاء السفير الإسرائيلي، بعد إصابة جنود حفظ السلام.
وقالت "يونيفيل" الأسبوع الماضي، إن الجيش الإسرائيلي، قبل أن يبدأ عملياته البرية داخل لبنان، طلب من قوات حفظ السلام "الانتقال" من بعض المواقع.