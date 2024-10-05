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القوات الروسية تحرر بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241005/قوات-اليونيفيل-ترفض-طلب-إسرائيل-إخلاء-مواقع-لها-جنوبي-لبنان-1093454401.html
قوات "اليونيفيل" ترفض طلب إسرائيل إخلاء مواقع لها جنوبي لبنان
قوات "اليونيفيل" ترفض طلب إسرائيل إخلاء مواقع لها جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، أندريا تينينتي، اليوم السبت، أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ستبقى في مواقعها في... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T08:39+0000
2024-10-05T08:39+0000
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وجاء في بيان لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أن قوات حفظ السلام المؤقتة (اليونيفيل) لا تزال في مواقعها في جنوب لبنان، على الرغم من طلب الجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار في عدد من البلدات.وفي وقت سابق، ذكر عدد من وسائل الإعلام أن الجانب الإسرائيلي أوصى قوات حفظ السلام (اليونيفيل) بإعادة الانتشار من بعض المواقع في جنوب لبنان.وفي وقت سابق، صرح داني دانون، ‏السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، بأنه إذا لم تقم قوة اليونيفيل بإبعاد "حزب الله" اللبناني عن الحدود الإسرائيلية فإن بلاده ستفعل ذلك بنفسها.ودعا المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة تطبيق القانون الدولي رقم 1701، مشددا على عدم قبول بلاده مساعدة إيران لـ"حزب الله" بشأن إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات."اليونيفيل" في جنوب لبنان بعد قرار التمديد... تحديات ومصاعب وجهود مستمرة لعدم انزلاق الأمور"اليونفيل" تعلن إصابة 3 من جنودها في انفجار قرب مركبتهم جنوبي لبنان
https://sarabic.ae/20240828/سفير-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-إذا-لم-تقم-اليونيفيل-بإخراج-حزب-الله-من-حدودنا-سنخرجه-بأنفسنا-1092171553.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل

قوات "اليونيفيل" ترفض طلب إسرائيل إخلاء مواقع لها جنوبي لبنان

08:39 GMT 05.10.2024
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، أندريا تينينتي، اليوم السبت، أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ستبقى في مواقعها في جنوب لبنان، رغم طلب إسرائيل بإعادة الانتشار.
وجاء في بيان لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أن قوات حفظ السلام المؤقتة (اليونيفيل) لا تزال في مواقعها في جنوب لبنان، على الرغم من طلب الجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار في عدد من البلدات.
وفي وقت سابق، ذكر عدد من وسائل الإعلام أن الجانب الإسرائيلي أوصى قوات حفظ السلام (اليونيفيل) بإعادة الانتشار من بعض المواقع في جنوب لبنان.

ونقل المكتب الإعلامي لليونيفيل عن تيننتي، قوله في بيانه: "إن قوات حفظ السلام باقية في جميع المواقع وعلم الأمم المتحدة مستمر في الارتفاع. ونحن نعدل إجراءاتنا بانتظام ولدينا خطط طوارئ، وسنستخدمها إذا دعت الحاجة".

عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إذا لم تقم "اليونيفيل" بإخراج "حزب الله" من حدودنا سنخرجه بأنفسنا
28 أغسطس, 14:02 GMT
وفي وقت سابق، صرح داني دانون، ‏السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، بأنه إذا لم تقم قوة اليونيفيل بإبعاد "حزب الله" اللبناني عن الحدود الإسرائيلية فإن بلاده ستفعل ذلك بنفسها.
ودعا المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة تطبيق القانون الدولي رقم 1701، مشددا على عدم قبول بلاده مساعدة إيران لـ"حزب الله" بشأن إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
ميقاتي: نكثف الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية لتأمين التمديد التلقائي لـ"اليونيفيل" في جنوب لبنان
22 أغسطس, 13:40 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
"اليونيفيل" في جنوب لبنان بعد قرار التمديد... تحديات ومصاعب وجهود مستمرة لعدم انزلاق الأمور
"اليونفيل" تعلن إصابة 3 من جنودها في انفجار قرب مركبتهم جنوبي لبنان
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