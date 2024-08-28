https://sarabic.ae/20240828/سفير-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-إذا-لم-تقم-اليونيفيل-بإخراج-حزب-الله-من-حدودنا-سنخرجه-بأنفسنا-1092171553.html

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إذا لم تقم "اليونيفيل" بإخراج "حزب الله" من حدودنا سنخرجه بأنفسنا

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إذا لم تقم "اليونيفيل" بإخراج "حزب الله" من حدودنا سنخرجه بأنفسنا

سبوتنيك عربي

صرح داني دانون، ‏السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأنه إذا لم تقم قوة اليونيفيل بإبعاد"حزب الله" اللبناني عن الحدود الإسرائيلية فإن بلاده... 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T14:02+0000

2024-08-28T14:02+0000

2024-08-28T14:02+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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ونشر دانون تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم لتجديد ولاية القوات الدولية لحفظ السلام على الحدود اللبنانية الإسرائيلية "اليونيفيل".وأوضح دانون أنه سيدلي ببيان قبيل جلسة مجلس الأمن، يوضح من خلالها أنه "إذا لم تقم قوة اليونيفيل بإخراج حزب الله من الحدود الإسرائيلية فإننا سنفعل ذلك".ودعا المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة تطبيق القانون الدولي رقم 1701، مشددا على عدم قبول بلاده مساعدة إيران لحزب الله بشأن إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القضاء على فارس قاسم، الذي قال إنه أحد المسؤولين البارزين في وحدة العمليات في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية بغارة على الحدود السورية اللبنانية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قواته الجوية شنت في وقت سابق اليوم هجوما على الحدود السورية اللبنانية وقضت على فراس قاسم المسؤول في وحدة العمليات التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية"، مضيفا أن "فراس قاسم كان مسؤولا عن تطوير الخطط العملياتية للجهاد الإسلامي في سوريا ولبنان".وأوضح أنه "كان يلعب دورا مركزيا في تجنيد فلسطينيين لصالح حزب الله بهدف تنفيذ عمليات إرهابية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، منوها إلى "القضاء على عدد من عناصر الجهاد الإسلامي كانوا في طريقهم من سوريا إلى لبنان بهدف تنفيذ عمليات إرهابية لصالح حزب الله"، وفق البيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

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https://sarabic.ae/20240828/إسرائيل-تعلن-مقتل-المسؤول-عن-الخطط-العملياتية-لحركة-الجهاد-في-سوريا-ولبنان-1092170172.html

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