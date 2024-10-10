https://sarabic.ae/20241010/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-الهجوم-الإسرائيلي-ضد-القوات-الأممية-بلبنان-جريمة-حرب-1093630100.html
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي ضد القوات الأممية بلبنان "جريمة حرب"
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي ضد القوات الأممية بلبنان "جريمة حرب"
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قوة السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، يعد... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T23:41+0000
2024-10-10T23:41+0000
2024-10-10T23:41+0000
فاسيلي نيبينزيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "وبقدر ما نستطيع أن نحكم، فإن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصبحت أيضًا أهدافًا للهجمات الإسرائيلية.. وهذا، كما نفهم جميعًا، جريمة حرب ويستحق رد فعلنا الأكثر حسماً".وأشار إلى أن روسيا تعرب عن دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وتشدد على ضرورة ضمان سلامة قوات حفظ السلام بشكل صارم.وأمس الخميس، أعلنت اليونيفيل أن اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بجروح طفيفة نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة بمقرها في الناقورة جنوب لبنان.ومنذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر حزب الله. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها به.واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله، وصولًا إلى اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في حزب الله، علي كركي، وعدد آخر من القادة.وبداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا جديدًا في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول مخاوف الكرملين (مقر الرئاسة الروسية) من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة. والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ (صعوبة تقدير الأحداث المستقبلية) آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".وعقب الرد الإيراني على إسرائيل، أكد بيسكوف أن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقًا للسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مشددًا على أن موسكو لديها اتصالات مع جميع أطراف الصراع بالشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20241010/يونيفيل-تعلن-تعرض-قواتها-لقصف-إسرائيلي-1093620272.html
https://sarabic.ae/20241010/إيطاليا-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-بعد-قصف-استهدف-مقر-يونيفيل-جنوبي-لبنان-1093621400.html
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فاسيلي نيبينزيا, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, عدوان إسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم
فاسيلي نيبينزيا, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, عدوان إسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي ضد القوات الأممية بلبنان "جريمة حرب"
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قوة السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، يعد "جريمة حرب"، وأن موسكو تعرب عن دعمها الكامل لقوات المنظمة العالمية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "وبقدر ما نستطيع أن نحكم، فإن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصبحت أيضًا أهدافًا للهجمات الإسرائيلية.. وهذا، كما نفهم جميعًا، جريمة حرب ويستحق رد فعلنا الأكثر حسماً".
وأشار إلى أن روسيا تعرب عن دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وتشدد على ضرورة ضمان سلامة قوات حفظ السلام بشكل صارم.
وأمس الخميس، أعلنت اليونيفيل أن اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بجروح طفيفة نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة
بمقرها في الناقورة جنوب لبنان.
ومنذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر حزب الله. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها به.
واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله، وصولًا إلى اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في حزب الله، علي كركي، وعدد آخر من القادة.
وبداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا جديدًا في الصراع
الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.
وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول مخاوف الكرملين (مقر الرئاسة الروسية) من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قائلاً: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة. والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ (صعوبة تقدير الأحداث المستقبلية) آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
وعقب الرد الإيراني على إسرائيل، أكد بيسكوف أن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقًا للسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مشددًا على أن موسكو لديها اتصالات مع جميع أطراف الصراع بالشرق الأوسط.