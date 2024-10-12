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رئيس الوزراء الإيرلندي يدعو إسرائيل إلى وقف قصف قوات حفظ السلام في لبنان
رئيس الوزراء الإيرلندي يدعو إسرائيل إلى وقف قصف قوات حفظ السلام في لبنان
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، إسرائيل إلى وقف قصف مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" التي تضم جنودا إيرلنديين في... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T11:43+0000
2024-10-12T11:43+0000
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وكتب هاريس في بيان نشره على موقع "إكس": "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن قصف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة ضمن قوات "يونيفيل" في لبنان، ويجب على إسرائيل أن تستمع إلى أصوات المجتمع الدولي ومخاوفه".وقال هاريس إنه سيناقش القضية مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في اجتماع المجلس الأوروبي، الأسبوع المقبل، وسيدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701.ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لـ"حزب الله" وصولا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة.وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.
https://sarabic.ae/20241010/يونيفيل-تعلن-تعرض-قواتها-لقصف-إسرائيلي-1093620272.html
https://sarabic.ae/20241012/ميقاتي-يلتقي-مع-قاليباف-ويؤكد-أن-أولويات-الحكومة-هي-العمل-على-وقف-إطلاق-النار-1093673194.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل, العالم العربي

رئيس الوزراء الإيرلندي يدعو إسرائيل إلى وقف قصف قوات حفظ السلام في لبنان

11:43 GMT 12.10.2024
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© Sputnik . abedal kader albai
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دعا رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، إسرائيل إلى وقف قصف مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" التي تضم جنودا إيرلنديين في صفوفها.
وكتب هاريس في بيان نشره على موقع "إكس": "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن قصف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة ضمن قوات "يونيفيل" في لبنان، ويجب على إسرائيل أن تستمع إلى أصوات المجتمع الدولي ومخاوفه".

وأوضح هاريس أنه ناقش هذا الوضع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما في البيت الأبيض، وكذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

القوات الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
"يونيفيل" تعلن تعرض قواتها لقصف إسرائيلي
10 أكتوبر, 14:47 GMT
وقال هاريس إنه سيناقش القضية مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في اجتماع المجلس الأوروبي، الأسبوع المقبل، وسيدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

وأعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، يوم الخميس الماضي، أن نيران الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار على مقرها في جنوب البلاد، ما أسفر عن إصابة اثنين من أعضائها، واتهمت إسرائيل بقصف مواقعها "بشكل متكرر".

ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
ميقاتي يلتقي مع قاليباف ويؤكد أن أولويات الحكومة هي العمل على وقف إطلاق النار
10:12 GMT
واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لـ"حزب الله" وصولا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة.
وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.
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