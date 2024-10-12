https://sarabic.ae/20241012/رئيس-الوزراء-الإيرلندي-يدعو-إسرائيل-إلى-وقف-قصف-قوات-حفظ-السلام-في-لبنان-1093675304.html

رئيس الوزراء الإيرلندي يدعو إسرائيل إلى وقف قصف قوات حفظ السلام في لبنان

رئيس الوزراء الإيرلندي يدعو إسرائيل إلى وقف قصف قوات حفظ السلام في لبنان

سبوتنيك عربي

دعا رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، إسرائيل إلى وقف قصف مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" التي تضم جنودا إيرلنديين في... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T11:43+0000

2024-10-12T11:43+0000

2024-10-12T11:43+0000

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وكتب هاريس في بيان نشره على موقع "إكس": "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن قصف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة ضمن قوات "يونيفيل" في لبنان، ويجب على إسرائيل أن تستمع إلى أصوات المجتمع الدولي ومخاوفه".وقال هاريس إنه سيناقش القضية مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في اجتماع المجلس الأوروبي، الأسبوع المقبل، وسيدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701.ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لـ"حزب الله" وصولا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة.وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.

https://sarabic.ae/20241010/يونيفيل-تعلن-تعرض-قواتها-لقصف-إسرائيلي-1093620272.html

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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل, العالم العربي