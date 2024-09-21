https://sarabic.ae/20240921/إدارة-بايدن-تخشى-اندلاع-حرب-واسعة-النطاق-بين-إسرائيل-وحزب-الله-1092953922.html

إدارة بايدن تخشى اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله"

إدارة بايدن تخشى اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله"

سبوتنيك عربي

تخشى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله". 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T02:55+0000

2024-09-21T02:55+0000

2024-09-21T02:55+0000

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موسكو - سبوتنيك. يأتي ذلك بعد الانفجارات التي شهدها لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء واستهدفت أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق، والغارة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس الجمعة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين أمريكيين لم يفصحا عن هويتهما، يعتقدان أن الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تكون بمثابة بداية لحملة عسكرية أكبر في جنوب لبنان.وقال مسؤول أمريكي آخر، إن "الهجمات في لبنان، وتحديدا في العاصمة بيروت ستستمر، وتعتقد الولايات المتحدة أن "حزب الله" سوف ينتقم من إسرائيل، ربما عبر هجمات بطائرات مسيرة".بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمسؤول أمريكي آخر، فإن القتال سيشمل أيضا عمليات اغتيال لقادة حزب الله، وشن هجمات على مستودعات الأسلحة، وكذلك على البنية التحتية لاتصالات الحزب.وأشار المسؤولون إلى أن الاشتباكات الدورية في شمال إسرائيل من غير المرجح أن تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع لبنان، لكن الهجمات على الأراضي الإسرائيلية أو اللبنانية "تثير القلق" ولن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر.وفي مناطق مختلفة من لبنان يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تم تفجير معدات اتصالات، بما في ذلك أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل 37 شخصًا وأصيب أكثر من 3 آلاف، ولم يعرف بعد سبب الانفجار المتزامن لآلاف الأجهزة.وقد اتهم حزب الله والسلطات اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث، ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي تورطها بعد، ووصفت الممثلة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ما حدث في لبنان بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير.

https://sarabic.ae/20240920/وزير-الخارجية-اللبناني-إسرائيل-دولة-مارقة-ولا-يمكن-السماح-بإفلاتها-من-العقاب-1092952976.html

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الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم, طوفان الأقصى