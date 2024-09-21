https://sarabic.ae/20240921/إدارة-بايدن-تخشى-اندلاع-حرب-واسعة-النطاق-بين-إسرائيل-وحزب-الله-1092953922.html
إدارة بايدن تخشى اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله"
إدارة بايدن تخشى اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله"
سبوتنيك عربي
تخشى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله". 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T02:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. يأتي ذلك بعد الانفجارات التي شهدها لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء واستهدفت أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق، والغارة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس الجمعة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين أمريكيين لم يفصحا عن هويتهما، يعتقدان أن الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تكون بمثابة بداية لحملة عسكرية أكبر في جنوب لبنان.وقال مسؤول أمريكي آخر، إن "الهجمات في لبنان، وتحديدا في العاصمة بيروت ستستمر، وتعتقد الولايات المتحدة أن "حزب الله" سوف ينتقم من إسرائيل، ربما عبر هجمات بطائرات مسيرة".بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمسؤول أمريكي آخر، فإن القتال سيشمل أيضا عمليات اغتيال لقادة حزب الله، وشن هجمات على مستودعات الأسلحة، وكذلك على البنية التحتية لاتصالات الحزب.وأشار المسؤولون إلى أن الاشتباكات الدورية في شمال إسرائيل من غير المرجح أن تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع لبنان، لكن الهجمات على الأراضي الإسرائيلية أو اللبنانية "تثير القلق" ولن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر.وفي مناطق مختلفة من لبنان يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تم تفجير معدات اتصالات، بما في ذلك أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل 37 شخصًا وأصيب أكثر من 3 آلاف، ولم يعرف بعد سبب الانفجار المتزامن لآلاف الأجهزة.وقد اتهم حزب الله والسلطات اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث، ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي تورطها بعد، ووصفت الممثلة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ما حدث في لبنان بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير.
https://sarabic.ae/20240920/وزير-الخارجية-اللبناني-إسرائيل-دولة-مارقة-ولا-يمكن-السماح-بإفلاتها-من-العقاب-1092952976.html
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الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم, طوفان الأقصى
الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم, طوفان الأقصى
إدارة بايدن تخشى اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله"
تخشى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله".
موسكو - سبوتنيك. يأتي ذلك بعد الانفجارات التي شهدها لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء واستهدفت أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق، والغارة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس الجمعة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين أمريكيين لم يفصحا عن هويتهما، يعتقدان أن الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تكون بمثابة بداية لحملة عسكرية أكبر في جنوب لبنان.
وقال المسؤولان الأمريكيان الكبيران والمطلعان على المناقشات، "يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يشتد القتال بين إسرائيل و"حزب الله" بشكل كبير في الأيام المقبلة، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة بين الطرفين.. ويشير أحدث تحليل من داخل إدارة بايدن إلى أنه سيكون من الصعب على الجانبين وقف التصعيد".
وقال مسؤول أمريكي آخر، إن "الهجمات في لبنان، وتحديدا في العاصمة بيروت ستستمر، وتعتقد الولايات المتحدة أن "حزب الله" سوف ينتقم من إسرائيل، ربما عبر هجمات بطائرات مسيرة".
بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمسؤول أمريكي آخر، فإن القتال سيشمل أيضا عمليات اغتيال لقادة حزب الله
، وشن هجمات على مستودعات الأسلحة، وكذلك على البنية التحتية لاتصالات الحزب.
وأشار المسؤولون إلى أن الاشتباكات الدورية في شمال إسرائيل من غير المرجح أن تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع لبنان، لكن الهجمات على الأراضي الإسرائيلية أو اللبنانية "تثير القلق" ولن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر.
وفي مناطق مختلفة من لبنان يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تم تفجير معدات اتصالات، بما في ذلك أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل 37 شخصًا وأصيب أكثر من 3 آلاف، ولم يعرف بعد سبب الانفجار المتزامن لآلاف الأجهزة.
وقد اتهم حزب الله والسلطات اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث، ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي تورطها بعد، ووصفت الممثلة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ما حدث في لبنان بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير.