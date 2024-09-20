https://sarabic.ae/20240920/وزير-الخارجية-اللبناني-إسرائيل-دولة-مارقة-ولا-يمكن-السماح-بإفلاتها-من-العقاب-1092952976.html

وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل دولة مارقة ولا يمكن السماح بإفلاتها من العقاب

وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل دولة مارقة ولا يمكن السماح بإفلاتها من العقاب

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، إنه جاء إلى مجلس الأمن اليوم، ليس فقط دفاعاً عن لبنان وضحاياه الأبرياء فقط بل... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T22:21+0000

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2024-09-20T22:21+0000

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وطالب أمام جلسة مجلس الأمن، التي عقدت ليل الجمعة/السبت، والمخصصة للبحث في تفجيرات الـ "بيجر"، بـ "إدانة الهجمات الإسرائيلية الإرهابية بصورة واضحة".وأكد الوزير اللبناني، "إما أن يفرض مجلسكم على إسرائيل وقف عدوانها وتطبيق قراري المجلس 1701 و2735، ووقف حربها على كل الجبهات، وعودة النازحين إلى بلدانهم، وإما نكون شهود زور على الانفجار الكبير".وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن مسؤولية مجلس الأمن ليست فقط تجاه الأبرياء اللبنانيين الذين سقطوا ظلما"، بل تجاه الإنسانية جمعاء. فإذا مر هذا العمل الإرهابي في مجلسكم مرور الكرام، بلا محاسبة، وتم تجهيل الفاعل، وعدم ردعه وإدانته، وإرغامه على وقف هكذا إعتداءات، فإن مصداقية هذا المجلس، والقانون الدولي، وشرعة حقوق الإنسان، في خطر محدق"، حسب الوكالة اللبنانية للإعلام.ولفت إلى أن "تقبل مجلس الأمن لما حدث يعني موافقتكم على فتح صندوق العجائب، حيث ستحذو دول ومجموعات متطرفة حذو إسرائيل، وتستهدف مدنيين من كل حدب وصوب بهذه التكنولوجيا الفتاكة، ولن يتمكن أحد من منع استخدامها مستقبلا، لاستهداف طائرات مدنية، وقطارات، وخلافه لقتل المدنيين، وترويعهم بصورة عشوائية دون تمييز". وشدد الوزير اللبناني على أنه مع ذلك، لا يمكن قبول هذه الحقيقة كأمر واقع؛ إذ لا يمكن السماح لاستمرار إسرائيل في الإفلات من العقاب، والمحاسبة".وكشف بو حبيب، أن إسرائيل لم تتعلم شيئا من اجتياحاتها المتكررة للبنان على مدى عقود من الزمن، حيث لم تحصد سوى الخيبات والهزائم، وآخرها هروبها من لبنان عام 2000 تاركة وراءها عتادها وسلاحها. فالمغامرة الجديدة التي تبشرنا بها إسرائيل، لن تكون سوى نسخة قبيحة عن سابقاتها، وتكرارا لما حققته الحرب العقيمة على غزة وأطفالها، أي البؤس، والتطرف، والدمار، وقد تؤدي أيضا إلى حرب إقليمية طاحنة، تختلف عن كل سابقاتها من حيث رقعتها الجغرافية على امتداد الشرق الأوسط، وأنواع الأسلحة الفتاكة والدقيقة، وحجم الدمار، وأعداد الضحايا.

https://sarabic.ae/20240919/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتحدث-عن-الانتقال-إلى-مرحلة-جديدة-من-الحرب-مع-حزب-الله-1092906256.html

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وزير الخارجية اللبناني, لبنان, أخبار لبنان, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى