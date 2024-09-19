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وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب مع "حزب الله"
وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب مع "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، أن وتيرة العمليات الإسرائيلية ضد "حزب الله" اللبناني ستستمر، وأن المرحلة الجديدة من الحرب تنطوي على فرص... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال غالانت إن "وتيرة عملياتنا ضد "حزب الله" ستستمر، والمرحلة الجديدة من الحرب تنطوي على فرص لكنها تحمل مخاطر ثقيلة".وفي وقت سابق من اليوم، وصف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، انفجار الأجهزة الإلكترونية في لبنان، بالهجوم الإرهابي، وأنه يؤدي إلى إعلان الحرب.وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف، ولم يعرف بعد سبب الانفجار المتزامن لآلاف الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث، في حين لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي تورطها بعد.ووصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير.وزير الصحة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة ضحايا التفجيرات ويؤكد: نتحضر لـ"السيناريو الأسوأ"رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله": العدوان الإسرائيلي على لبنان لن يمر دون عقاب
https://sarabic.ae/20240919/نصر-الله-انفجار-الأجهزة-الإلكترونية-هو-هجوم-إرهابي-وإبادة-جماعية-يؤدي-إلى-إعلان-الحرب-1092902568.html
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وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب مع "حزب الله"
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، أن وتيرة العمليات الإسرائيلية ضد "حزب الله" اللبناني ستستمر، وأن المرحلة الجديدة من الحرب تنطوي على فرص لكنها تحمل المخاطر.
وقال غالانت إن "وتيرة عملياتنا ضد "حزب الله" ستستمر، والمرحلة الجديدة من الحرب تنطوي على فرص لكنها تحمل مخاطر ثقيلة".
وأضاف: "يشعر "حزب الله" بالهزيمة وسيستمر تسلسل عملياتنا العسكرية، هدفنا هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، ومع مرور الوقت، سيدفع حزب الله ثمنا متزايدا"، بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق من اليوم، وصف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، انفجار الأجهزة الإلكترونية في لبنان، بالهجوم الإرهابي، وأنه يؤدي إلى إعلان الحرب.
وقال نصر الله، خلال كلمة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية، إن إسرائيل تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، مما عرض حياة عدد كبير من المدنيين اللبنانيين للخطر، وتفجير الأجهزة الإلكترونية عمل إرهابي وإبادة جماعية.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف،
ولم يعرف بعد سبب الانفجار المتزامن لآلاف الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث، في حين لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي تورطها بعد.
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية،
ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير.