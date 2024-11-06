https://sarabic.ae/20241106/الصحة-اللبنانية-تعلن-مقتل-وإصابة-أكثر-من-90-شخصا-في-غارات-إسرائيلية-1094558194.html
مقتل وإصابة أكثر من 90 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
مقتل وإصابة أكثر من 90 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 40 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على منطقة البقاع وبعلبك خلال الساعات الماضية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T22:56+0000
2024-11-06T22:56+0000
2024-11-06T22:56+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها، على موقع "إكس"، إن "الغارات الإسرائيلية على البقاع وبعلبك، التي وقعت الأربعاء، أسفرت عن استشهاد 40 شخصًا وإصابة 53"، بحصيلة إجمالية غير نهائية تصل إلى 93 شخصا.وأضافت أن الغارات استهدفت مناطق " تمنين التحتا وحي الشيقان والرام والشرقي والشواغير والعين والأنصار وأوتيل بالميرا والناصرية"، مشيرةً إلى أن "عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة بحثًا عن مفقودين".من جهته أعلن حزب الله اللبناني استهدافه 21 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل إلى الأراضي اللبنانية في القطاعين الشرقي والغربي في جنوب لبنان.ويتواصل القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وتجاوزت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 3 آلاف قتيل و13 ألف مصاب، بحسب الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241105/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجديد-يتعهد-بتدمير-حماس-وهزيمة-حزب-الله-1094522952.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل وإصابة أكثر من 90 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 40 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على منطقة البقاع وبعلبك خلال الساعات الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها، على موقع "إكس"، إن "الغارات الإسرائيلية
على البقاع وبعلبك، التي وقعت الأربعاء، أسفرت عن استشهاد 40 شخصًا وإصابة 53"، بحصيلة إجمالية غير نهائية تصل إلى 93 شخصا.
وأضافت أن الغارات استهدفت مناطق " تمنين التحتا وحي الشيقان والرام والشرقي والشواغير والعين والأنصار وأوتيل بالميرا والناصرية"، مشيرةً إلى أن "عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة بحثًا عن مفقودين".
من جهته أعلن حزب الله اللبناني استهدافه 21 موقعاً للجيش الإسرائيلي
وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل إلى الأراضي اللبنانية في القطاعين الشرقي والغربي في جنوب لبنان.
ويتواصل القصف المتبادل بين حزب الله
اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
وتجاوزت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 3 آلاف قتيل و13 ألف مصاب، بحسب الصحة اللبنانية.