https://sarabic.ae/20241103/حزب-الله-اللبناني-يعلن-قصف-قاعدة-ميرون-وعددا-من-المستوطنات-على-الحدود-الإسرائيلية-1094460414.html

"حزب الله" اللبناني يعلن قصف قاعدة ميرون وعددا من المستوطنات على الحدود الإسرائيلية

"حزب الله" اللبناني يعلن قصف قاعدة ميرون وعددا من المستوطنات على الحدود الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، "استهداف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية برشقة صاروخية". 03.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقال حزب الله، في بيانات متتالية، إن قواته "استهدفت أيضا مستوطنات "إييليت هشاحر" و "شاعل" و "حتسور" و "دلتون" برشقة صاروخيّة".يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحزب أنه "نفذ 28 عملية تصدي لمحاولات تقدّم القوات الإسرائيلية وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة".وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 101 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.وبداية أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

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