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عرب بوينت بودكاست
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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29 د
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من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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59 د
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150 د
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07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
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"حزب الله" اللبناني يعلن قصف قاعدة ميرون وعددا من المستوطنات على الحدود الإسرائيلية
"حزب الله" اللبناني يعلن قصف قاعدة ميرون وعددا من المستوطنات على الحدود الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، "استهداف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية برشقة صاروخية". 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T23:51+0000
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وقال حزب الله، في بيانات متتالية، إن قواته "استهدفت أيضا مستوطنات "إييليت هشاحر" و "شاعل" و "حتسور" و "دلتون" برشقة صاروخيّة".يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحزب أنه "نفذ 28 عملية تصدي لمحاولات تقدّم القوات الإسرائيلية وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة".وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 101 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.وبداية أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241102/عملية-إنزال-من-الكوماندز-الإسرائيلي-في-لبنان-واختطاف-شخص-فيديو-1094422215.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حزب الله" اللبناني يعلن قصف قاعدة ميرون وعددا من المستوطنات على الحدود الإسرائيلية

23:51 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Hussein Mallaقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، "استهداف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية برشقة صاروخية".
وقال حزب الله، في بيانات متتالية، إن قواته "استهدفت أيضا مستوطنات "إييليت هشاحر" و "شاعل" و "حتسور" و "دلتون" برشقة صاروخيّة".
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحزب أنه "نفذ 28 عملية تصدي لمحاولات تقدّم القوات الإسرائيلية وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة".
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
عملية إنزال من "الكوماندوز" الإسرائيلي في لبنان واختطاف شخص... فيديو
أمس, 12:19 GMT
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 101 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وبداية أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
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