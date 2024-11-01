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الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت
الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" فجر اليوم الجمعة بشن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي 6 غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت 01.11.2024, سبوتنيك عربي
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.بيروت - سبوتنيك. وبحسب المراسل، أعمدة الدخان تتصاعد في حي الغبيري وحارة حريك جراء الغارات، كما سُمعت أصوات انفجارات في الضاحية الجنوبية وسط العاصمة اللبنانية.وتواصل طائرتان إسرائيليتان مسيرتان على الأقل القيام بالاستطلاع على علو منخفض في سماء بيروت.وفي وقت سابق اليوم، أفاد المراسل ببدء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد نشر الجيش الإسرائيلي صورًا لـ5 أهداف في منطقة الغبيري وحارة حريك وبرج البراجنة.
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

01:20 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 01:23 GMT 01.11.2024)
© AP Photo / Hussein Mallaقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" فجر اليوم الجمعة بشن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي 6 غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت
.
بيروت - سبوتنيك. وبحسب المراسل، أعمدة الدخان تتصاعد في حي الغبيري وحارة حريك جراء الغارات، كما سُمعت أصوات انفجارات في الضاحية الجنوبية وسط العاصمة اللبنانية.
وتواصل طائرتان إسرائيليتان مسيرتان على الأقل القيام بالاستطلاع على علو منخفض في سماء بيروت.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد المراسل ببدء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد نشر الجيش الإسرائيلي صورًا لـ5 أهداف في منطقة الغبيري وحارة حريك وبرج البراجنة.
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