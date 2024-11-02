عملية إنزال من "الكوماندوز" الإسرائيلي في لبنان واختطاف شخص... فيديو
12:19 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 12:59 GMT 02.11.2024)
© AP Photo / Bilal Husseinمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان
© AP Photo / Bilal Hussein
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أفادت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم السبت، بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية إنزال في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان استهدفت شخصا لبنانيا.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون فجر أمس الجمعه، حيث أفاد الأهالي أن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانياً كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".
ونشرت وسائل إعلام لبنانية، مقطع فيديو، صورته كاميرا مراقبة أثناء اختطاف المواطن اللبناني على يد "فرقة كوماندوز إسرائيلية".
4 مصادر أمينة لبنانية تؤكد للـLBCI حصول عملية اختطاف فجر الجمعة لشخص يدعى "ع.أ" في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية pic.twitter.com/pXOTiCffa3— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) November 2, 2024
من جهتها قالت قناة "إل بي سي آي" اللبنانية إنه "جرت عملية اختطاف شخص في منطقة البترون شمالي لبنان على يدة قوة يرجح أنها إسرائيلية"، مشيرة إلى أنها الشخص يدعى "ع.أ".
في هذه الأثناء، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، على حمية، إن "المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية ويتلقى تعليمه في معهد مدني"، مشيرا إلى أن "ما ورد في الفيديو المتداول صحيح كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة".
حمية لـ #الجديد: المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية ويتلقى تعليمه في معهد مدني وما ورد في الفيديو المتداول صحيح كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 2, 2024
وفي أول رد فعل إسرائيلي، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "المختطف في البترون شمالي لبنان هو مسؤول بارز في الوحدة البحرية لحزب الله".
דיווחים: עימאד אמהז, בכיר חיזבאללה שנחטף בצפון לבנון - קצין בחיל הים הלבנוני https://t.co/JyMlju0QrV pic.twitter.com/6i15DlKEQp— גלצ (@GLZRadio) November 2, 2024
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.