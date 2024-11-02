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تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
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عملية إنزال من "الكوماندوز" الإسرائيلي في لبنان واختطاف شخص... فيديو
عملية إنزال من "الكوماندوز" الإسرائيلي في لبنان واختطاف شخص... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم السبت، بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية إنزال في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان استهدفت شخصا لبنانيا. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T12:19+0000
2024-11-02T12:59+0000
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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون فجر أمس الجمعه، حيث أفاد الأهالي أن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانياً كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".ونشرت وسائل إعلام لبنانية، مقطع فيديو، صورته كاميرا مراقبة أثناء اختطاف المواطن اللبناني على يد "فرقة كوماندوز إسرائيلية".من جهتها قالت قناة "إل بي سي آي" اللبنانية إنه "جرت عملية اختطاف شخص في منطقة البترون شمالي لبنان على يدة قوة يرجح أنها إسرائيلية"، مشيرة إلى أنها الشخص يدعى "ع.أ".في هذه الأثناء، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، على حمية، إن "المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية ويتلقى تعليمه في معهد مدني"، مشيرا إلى أن "ما ورد في الفيديو المتداول صحيح كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة".وفي أول رد فعل إسرائيلي، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "المختطف في البترون شمالي لبنان هو مسؤول بارز في الوحدة البحرية لحزب الله".وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241102/إسرائيل-تعلن-تصفية-قياديين-في-حزب-الله-مسؤولين-عن-إطلاق-400-صاروخ-باتجاهها-1094415802.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

عملية إنزال من "الكوماندوز" الإسرائيلي في لبنان واختطاف شخص... فيديو

12:19 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 12:59 GMT 02.11.2024)
© AP Photo / Bilal Husseinمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
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أفادت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم السبت، بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية إنزال في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان استهدفت شخصا لبنانيا.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون فجر أمس الجمعه، حيث أفاد الأهالي أن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانياً كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".
ونشرت وسائل إعلام لبنانية، مقطع فيديو، صورته كاميرا مراقبة أثناء اختطاف المواطن اللبناني على يد "فرقة كوماندوز إسرائيلية".
من جهتها قالت قناة "إل بي سي آي" اللبنانية إنه "جرت عملية اختطاف شخص في منطقة البترون شمالي لبنان على يدة قوة يرجح أنها إسرائيلية"، مشيرة إلى أنها الشخص يدعى "ع.أ".
في هذه الأثناء، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، على حمية، إن "المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية ويتلقى تعليمه في معهد مدني"، مشيرا إلى أن "ما ورد في الفيديو المتداول صحيح كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة".
وفي أول رد فعل إسرائيلي، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "المختطف في البترون شمالي لبنان هو مسؤول بارز في الوحدة البحرية لحزب الله".
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
إسرائيل تعلن تصفية قياديين في "حزب الله" مسؤولين عن إطلاق 400 صاروخ باتجاهها
09:51 GMT
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
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