https://sarabic.ae/20241102/إسرائيل-تعلن-تصفية-قياديين-في-حزب-الله-مسؤولين-عن-إطلاق-400-صاروخ-باتجاهها-1094415802.html

إسرائيل تعلن تصفية قياديين في "حزب الله" مسؤولين عن إطلاق 400 صاروخ باتجاهها

إسرائيل تعلن تصفية قياديين في "حزب الله" مسؤولين عن إطلاق 400 صاروخ باتجاهها

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قضى على قياديين في "حزب الله"، قال إنهما مسؤولان عن إطلاق 400 صاروخ باتجاه إسرائيل. 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T09:51+0000

2024-11-02T09:51+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس" إن الجيش الإسرائيلي، قضى على قائد قطاع الساحل في "حزب الله" في منطقة صور، وعلى قائد المدفعية في القطاع المسؤول أيضًا عن عمليات إطلاق القذائف نحو مشارف حيفا الخميس الماضي".جاء ذلك بعدما هاجم الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، في منطقة صور وقضى على معين موسى عز الدين قائد قطاع الساحل في حزب الله وعلى حسن ماجد ذياب قائد المدفعية في المنطقة والمسؤول عن عمليات إطلاق الصواريخ.واتهم أدرعي القياديين في "حزب الله" بأنهما روّجا "مخططات إرهابية عديدة ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية وضد قوات الجيش الإسرائيلي ويتحملان مسؤولية إطلاق أكثر من 400 قذيفة صاروخية نحو الأراضي الاسرائيلية على مدار الشهر الأخير"، على حد قوله.وأضاف البيان الإسرائيلي أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجم سلاح الجو أكثر من 120 هدفا لحزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة، وفي لبنان تم استهداف مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع ومخربين ومبان عسكرية ومستودعات أسلحة ومقرات قيادة لحزب الله في عمق وجنوب لبنان".وأضاف أدرعي أن "قوات الفرقة 91 من الجيش الإسرائيلي تواصل العمل في منطقة جنوب لبنان وتداهم مباني عسكرية لحزب الله وتصادر وسائل قتالية عديدة، كما رصدت القوات عدة خلايا تعمل في مبان عسكرية في المنطقة حيث هاجمها سلاح الجو وقضى على عناصرها".واختتم بقوله إن "الفرقة 146 رصدت عناصر تابعة لـ"حزب الله" يستعدون لتنفيذ عمليات إطلاق نحو بلدات الجليل حيث هاجمتهم طائرات سلاح الجو وقضت عليهم".وفي وقت سابق، أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم السبت، أن بلاده ستفعل كل ما هو ضروري لمواجهة "الاستكبار العالمي" على المستويين العسكري والسياسي.وخلال لقائه بطلاب المدارس والجامعات، قال خامنئي، إن "الأعداء بمن فيهم أمريكا والكيان الصهيوني سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة"، مؤكدا أن إيران "لن تتراجع عن مواجهة العدو ولن تترك أي تحرك من جانبه دون رد".

https://sarabic.ae/20241102/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-مهاجمة-هدف-حيوي-في-شمال-إسرائيل-1094407085.html

https://sarabic.ae/20241029/الجيش-الإسرائيلي-حزب-الله-أطلق-75-صاروخًا-من-لبنان-يوم-الثلاثاء-1094298902.html

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