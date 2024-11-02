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https://sarabic.ae/20241102/الشرطة-الإسرائيلية-إصابة-19-شخصا-جراء-قصف-صاروخي-من-لبنان-على-منطقة-الطيرة-وسط-البلاد-1094406919.html
الشرطة الإسرائيلية: إصابة 19 شخصا جراء قصف صاروخي من لبنان وسط البلاد
الشرطة الإسرائيلية: إصابة 19 شخصا جراء قصف صاروخي من لبنان وسط البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، إصابة 19 شخصًا جراء قصف صاروخي من لبنان على منطقة الطيرة في وسط البلاد. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T04:11+0000
2024-11-02T04:48+0000
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وقالت الشرطة في بيان لها: "وفقًا للتحديثات الطبية، تم نقل 19 مصابًا للعلاج".وأضافت: "أنهى قائد منطقة الشارون، العميد ناتي جور، تقييمًا خاصًا في موقع سقوط الصاروخ، بمشاركة قيادات المنطقة وممثلي جميع جهات الطوارئ والإنقاذ والبلدية. وأثنى العميد جور على التعاون المهني وسرعة الاستجابة التي وفرت أفضل خدمة للسكان".وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بعد سماع صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، تم رصد ثلاث قذائف انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفًا أنه "تم اعتراض بعض القذائف ومن المرجح سقوط أحدها في المنطقة".وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه:تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهرًا، بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول الوضع في الشرق الأوسط، قائلاً إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقًا للسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مشددًا على أن موسكو لديها اتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20241102/الجيش-الإسرائيلي-رصد-إطلاق-3-صواريخ-من-لبنان-تجاه-إسرائيل-واعتراض-جزء-منها-1094406490.html
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عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان
عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان

الشرطة الإسرائيلية: إصابة 19 شخصا جراء قصف صاروخي من لبنان وسط البلاد

04:11 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 04:48 GMT 02.11.2024)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة
إسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، إصابة 19 شخصًا جراء قصف صاروخي من لبنان على منطقة الطيرة في وسط البلاد.
وقالت الشرطة في بيان لها: "وفقًا للتحديثات الطبية، تم نقل 19 مصابًا للعلاج".
قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،22 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان وعدة إصابات وسط البلاد
00:56 GMT
وأضافت: "أنهى قائد منطقة الشارون، العميد ناتي جور، تقييمًا خاصًا في موقع سقوط الصاروخ، بمشاركة قيادات المنطقة وممثلي جميع جهات الطوارئ والإنقاذ والبلدية. وأثنى العميد جور على التعاون المهني وسرعة الاستجابة التي وفرت أفضل خدمة للسكان".
وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بعد سماع صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، تم رصد ثلاث قذائف انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفًا أنه "تم اعتراض بعض القذائف ومن المرجح سقوط أحدها في المنطقة".
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه:
"تم استدعاء خمس فرق إطفاء للمساعدة في تحرير العديد من الأشخاص المشتبه في أنهم محاصرون في أحد المباني".
تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهرًا، بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول الوضع في الشرق الأوسط، قائلاً إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقًا للسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مشددًا على أن موسكو لديها اتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط.
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