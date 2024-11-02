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خامنئي: الرد على إسرائيل وأمريكا سيكون قاسيا
خامنئي: الرد على إسرائيل وأمريكا سيكون قاسيا
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم السبت، أن بلاده ستفعل كل ما هو ضروري لمواجهة "الاستكبار العالمي" على المستويين العسكري والسياسي. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T09:16+0000
2024-11-02T09:54+0000
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وخلال لقائه بطلاب المدارس والجامعات، قال خامنئي، إن "الأعداء بمن فيهم أمريكا والكيان الصهيوني سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة"، مؤكدا أن إيران "لن تتراجع عن مواجهة العدو ولن تترك أي تحرك من جانبه دون رد".وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردت إيران على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والقائد في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان، بإطلاق نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه القواعد العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية.وفي الساعات الأولى من صباح يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، هاجمت إسرائيل عددا من المواقع العسكرية في إيران، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين ومدني.وفي تصريحات له، يوم 27 أكتوبر، أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على ضرورة تعطيل الحسابات الخاطئة لإسرائيل فيما يتعلق بإيران.وأضاف: "إن العدو يرتكب خطأ في الحسابات فيما يتعلق بإيران، ويجب أن يكون مسؤولونا هم الذين يقومون بتقييم وفهم ما يجب القيام به بدقة، وبذل كل ما هو في مصلحة هذا البلد والأمة، ويجب أن يدرك العدو من هو الشعب الإيراني، وكيف يكون الشباب الإيراني".
https://sarabic.ae/20241101/الحرس-الثوري-الإيراني-إسرائيل-مخطئة-لاعتقادها-أنها-قادرة-على-تغيير-التاريخ-بإطلاق-عدد-من-الصواريخ-1094404666.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

خامنئي: الرد على إسرائيل وأمريكا سيكون قاسيا

09:16 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 09:54 GMT 02.11.2024)
© AP Photoالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم السبت، أن بلاده ستفعل كل ما هو ضروري لمواجهة "الاستكبار العالمي" على المستويين العسكري والسياسي.
وخلال لقائه بطلاب المدارس والجامعات، قال خامنئي، إن "الأعداء بمن فيهم أمريكا والكيان الصهيوني سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة"، مؤكدا أن إيران "لن تتراجع عن مواجهة العدو ولن تترك أي تحرك من جانبه دون رد".
وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردت إيران على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والقائد في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان، بإطلاق نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه القواعد العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل مخطئة لاعتقادها أنها قادرة على تغيير التاريخ بإطلاق عدد من الصواريخ
أمس, 19:44 GMT
وفي الساعات الأولى من صباح يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، هاجمت إسرائيل عددا من المواقع العسكرية في إيران، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين ومدني.
وفي تصريحات له، يوم 27 أكتوبر، أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على ضرورة تعطيل الحسابات الخاطئة لإسرائيل فيما يتعلق بإيران.
وأضاف: "إن العدو يرتكب خطأ في الحسابات فيما يتعلق بإيران، ويجب أن يكون مسؤولونا هم الذين يقومون بتقييم وفهم ما يجب القيام به بدقة، وبذل كل ما هو في مصلحة هذا البلد والأمة، ويجب أن يدرك العدو من هو الشعب الإيراني، وكيف يكون الشباب الإيراني".
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