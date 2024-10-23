https://sarabic.ae/20241023/حسن-نصر-الله-يمنح-لبنان-هدية-بعد-رحيله-صور-----1094062526.html
حسن نصر الله يمنح لبنان "هدية" بعد رحيله... صور
حسن نصر الله يمنح لبنان "هدية" بعد رحيله... صور
سبوتنيك عربي
نشر أحد المزادات العلنية غرضا ثمينا امتلكه الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" حسن نصرالله، وأكد أن ريعه سيعود للشعب اللبناني. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T09:36+0000
2024-10-23T09:36+0000
2024-10-23T09:36+0000
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أفادت وكالة "إرنا" أن شبكة "أفق" الإيرانية تعتزم بيع خاتم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، الذي قتل في غارة إسرائيلية الشهر الماضي، في مزاد علني وسيعود ريعه للشعب اللبناني.وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى رحماندوست، لشبكة "أفق"، إن الخاتم الذي تلقاه كهدية من نصر الله، في فبراير/ شباط 2014، سيتم بيعه في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني وستفتح المزايدة عليه بمبلغ قدره 5 مليارات تومان ما يعادل تقريبا 113 ألف دولار.واغتال الجيش الإسرائيلي الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في شهر أيلول الماضي.الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في "حزب الله" هاشم صفي الدين غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان
العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان
حسن نصر الله يمنح لبنان "هدية" بعد رحيله... صور
نشر أحد المزادات العلنية غرضا ثمينا امتلكه الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" حسن نصرالله، وأكد أن ريعه سيعود للشعب اللبناني.
أفادت وكالة "إرنا" أن شبكة "أفق" الإيرانية تعتزم بيع خاتم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، الذي قتل في غارة إسرائيلية الشهر الماضي، في مزاد علني وسيعود ريعه للشعب اللبناني.
وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني،
مجتبى رحماندوست، لشبكة "أفق"، إن الخاتم الذي تلقاه كهدية من نصر الله، في فبراير/ شباط 2014، سيتم بيعه في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني وستفتح المزايدة عليه بمبلغ قدره 5 مليارات تومان ما يعادل تقريبا 113 ألف دولار.
واغتال الجيش الإسرائيلي الأمين العام لـ"حزب الله"
حسن نصرالله، في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في شهر أيلول الماضي.