https://sarabic.ae/20241020/13-غارة-إسرائيلية-عنيفة-على-مناطق-مختلفة-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت-فيديو-1093978963.html
13 غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
13 غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
سبوتنيك عربي
أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة على 13 منطقة مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T23:15+0000
2024-10-20T23:15+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة 13 موقعاً في مناطق متعددة بالضاحية الجنوبية لبيروت" .ولفت المصدر إلى أنه" من بين المباني المستهدفة بنى تحتية لمؤسسة القرض الحسن التي كان قد هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باستهدافها".وكان قد نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي على منصة" إكس"، صور وخرائط لبنك أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال إنها تحوي بنية تحتية لمؤسسات اقتصادية تابعة لحزب الله".من جهته، أعلن حزب الله اللبناني في 26 بياناً له عن استهداف 26 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل خلال ال24 ساعة الماضية.كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان عن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900".ويذكر أنه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في31 يوليو/ تموز الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبيية لبيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.وجاء الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها عن مقتل 2418 شخص وإصابة 11336 آخرين في حصيلة للضحايا منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.
https://sarabic.ae/20241020/اليونيفيل-جرافة-إسرائيلية-هدمت-عمدا-برج-مراقبة-وسياجا-محيطا-بموقع-للأمم-المتحدة-جنوبي-لبنان-1093976800.html
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الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, قصف إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى
الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, قصف إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى
13 غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
23:15 GMT 20.10.2024 (تم التحديث: 00:09 GMT 21.10.2024)
أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة على 13 منطقة مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة 13 موقعاً في مناطق متعددة بالضاحية الجنوبية لبيروت" .
وأوضح المصدر أن، "الاستهداف تسبب بدمار كبير وانهيار لمبان سكنية كاملة بفعل شدة الانفجار".
ولفت المصدر إلى أنه" من بين المباني المستهدفة بنى تحتية لمؤسسة
القرض الحسن التي كان قد هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باستهدافها".
وكان قد نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي على منصة" إكس"، صور وخرائط لبنك أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال إنها تحوي بنية تحتية لمؤسسات اقتصادية تابعة لحزب الله".
من جهته، أعلن حزب الله اللبناني في 26 بياناً له عن استهداف 26 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل خلال ال24 ساعة الماضية.
كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان عن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900".
ويذكر أنه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في31 يوليو/ تموز الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبيية لبيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.
وجاء الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.
كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها عن مقتل 2418 شخص وإصابة 11336 آخرين في حصيلة للضحايا منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.