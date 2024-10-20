https://sarabic.ae/20241020/اليونيفيل-جرافة-إسرائيلية-هدمت-عمدا-برج-مراقبة-وسياجا-محيطا-بموقع-للأمم-المتحدة-جنوبي-لبنان-1093976800.html
اليونيفيل: جرافة إسرائيلية هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا محيطا بموقع للأمم المتحدة جنوبي لبنان
اليونيفيل: جرافة إسرائيلية هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا محيطا بموقع للأمم المتحدة جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أكدت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، اليوم الأحد، أن "جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي، هدمت عمدًا برج مراقبة وسياجًا محيطًا بموقع للأمم المتحدة... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T18:48+0000
2024-10-20T18:48+0000
2024-10-20T18:48+0000
لبنان
أخبار لبنان
اليونيفيل
منظمة الأمم المتحدة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080559734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e81890e50e1b6e3111bb639031d0c40c.jpg
وأشارت اليونيفيل، في بيان لها، إلى أن "انتهاك موقع للأمم المتحدة يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 1701"، مؤكدة أن هذا العمل "يعرض سلامة وأمن حفظة السلام التابعين لنا للخطر في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال نتنياهو إن "الوقت قد حان لسحب قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".وأوضح أن الجيش الإسرائيلي طلب مرارا وتكرارا هذا الإجراء، لكن تم رفض الطلب، مما يعزز استخدام حزب الله لهذه القوات كـ"درع بشري"، على حد وصفه.وأضاف نتنياهو، في تصريح بالإنجليزية، مخاطبا غوتيريش: "يجب عليكم إخراج قوات اليونيفيل من مناطق الخطر فورا"، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكانت قوات "اليونيفيل"، قد أعلنت في وقت سابق، عن تعرض مواقع عدة تابعة لها، بما في ذلك مقر القيادة في الناقورة، لهجمات إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة عدد من جنودها.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، ما يؤدي إلى وقوع إصابات.
https://sarabic.ae/20241017/وزير-الدفاع-اللبناني-نتمسك-ببقاء-الـيونيفيل-في-الجنوب-1093850311.html
https://sarabic.ae/20241017/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتبر-رد-فعل-مجلس-الأمن-الدولي-على-ما-يحدث-في-لبنان-غير-كاف--1093889528.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080559734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bf077d59a5531ca4bac2efccf6a4b2c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, اليونيفيل, منظمة الأمم المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, اليونيفيل, منظمة الأمم المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اليونيفيل: جرافة إسرائيلية هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا محيطا بموقع للأمم المتحدة جنوبي لبنان
أكدت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، اليوم الأحد، أن "جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي، هدمت عمدًا برج مراقبة وسياجًا محيطًا بموقع للأمم المتحدة في بلدة مروحين جنوبي لبنان".
وأشارت اليونيفيل، في بيان لها
، إلى أن "انتهاك موقع للأمم المتحدة يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 1701"، مؤكدة أن هذا العمل "يعرض سلامة وأمن حفظة السلام التابعين لنا للخطر في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".
وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال نتنياهو
إن "الوقت قد حان لسحب قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي طلب مرارا وتكرارا هذا الإجراء، لكن تم رفض الطلب، مما يعزز استخدام حزب الله لهذه القوات كـ"درع بشري"، على حد وصفه.
وأضاف نتنياهو، في تصريح بالإنجليزية، مخاطبا غوتيريش: "يجب عليكم إخراج قوات اليونيفيل من مناطق الخطر فورا"، حسبما أفادت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
واختتم نتنياهو تصريحه، قائلاً إن "الطريقة البسيطة والوحيدة لضمان سلامتهم هي إخراجهم من منطقة الخطر"، داعيًا القادة الأوروبيين إلى توجيه انتقاداتهم لـ"حزب الله"، وليس لإسرائيل، لاستخدام اليونيفيل
كـ"درع بشري".
وكانت قوات "اليونيفيل"، قد أعلنت في وقت سابق، عن تعرض مواقع عدة تابعة لها، بما في ذلك مقر القيادة في الناقورة، لهجمات إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة عدد من جنودها.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود
بشكل شبه يومي.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل،
لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، ما يؤدي إلى وقوع إصابات.