https://sarabic.ae/20241020/اليونيفيل-جرافة-إسرائيلية-هدمت-عمدا-برج-مراقبة-وسياجا-محيطا-بموقع-للأمم-المتحدة-جنوبي-لبنان-1093976800.html

اليونيفيل: جرافة إسرائيلية هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا محيطا بموقع للأمم المتحدة جنوبي لبنان

اليونيفيل: جرافة إسرائيلية هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا محيطا بموقع للأمم المتحدة جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أكدت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، اليوم الأحد، أن "جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي، هدمت عمدًا برج مراقبة وسياجًا محيطًا بموقع للأمم المتحدة... 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T18:48+0000

2024-10-20T18:48+0000

2024-10-20T18:48+0000

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وأشارت اليونيفيل، في بيان لها، إلى أن "انتهاك موقع للأمم المتحدة يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 1701"، مؤكدة أن هذا العمل "يعرض سلامة وأمن حفظة السلام التابعين لنا للخطر في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال نتنياهو إن "الوقت قد حان لسحب قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".وأوضح أن الجيش الإسرائيلي طلب مرارا وتكرارا هذا الإجراء، لكن تم رفض الطلب، مما يعزز استخدام حزب الله لهذه القوات كـ"درع بشري"، على حد وصفه.وأضاف نتنياهو، في تصريح بالإنجليزية، مخاطبا غوتيريش: "يجب عليكم إخراج قوات اليونيفيل من مناطق الخطر فورا"، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكانت قوات "اليونيفيل"، قد أعلنت في وقت سابق، عن تعرض مواقع عدة تابعة لها، بما في ذلك مقر القيادة في الناقورة، لهجمات إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة عدد من جنودها.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، ما يؤدي إلى وقوع إصابات.

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