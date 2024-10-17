https://sarabic.ae/20241017/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتبر-رد-فعل-مجلس-الأمن-الدولي-على-ما-يحدث-في-لبنان-غير-كاف--1093889528.html
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر رد فعل مجلس الأمن الدولي على ما يحدث في لبنان غير كاف
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر رد فعل مجلس الأمن الدولي على ما يحدث في لبنان غير كاف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا تعتبر رد فعل مجلس الأمن الدولي على ما يحدث في لبنان غير كاف ومنفصل عن الواقع "على الأرض" بسبب مساعي الولايات المتحدة لـ... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T19:03+0000
2024-10-17T19:03+0000
2024-10-17T19:03+0000
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وجاء في البيان : "من جانبها، تعتبر روسيا رد فعل مجلس الأمن الدولي على ما يحدث في لبنان غير كافٍ ومنفصلاً عن الواقع "على الأرض"، بسبب مساعي الولايات المتحدة لـ " تغطية" إسرائيل سياسياً، إن شلل الهيئة الرئيسية لصون السلام والأمن الدوليين على خلفية انفجار غير مسبوق في الشرق الأوسط يقوض بالتأكيد سلطة مجلس الأمن" .ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى وقائع قصف القوات المسلحة الإسرائيلية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
https://sarabic.ae/20241017/نتنياهو-يعلق-على-اغتيال-يحيى-السنوار-1093889136.html
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روسيا, العالم العربي, لبنان
روسيا, العالم العربي, لبنان
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر رد فعل مجلس الأمن الدولي على ما يحدث في لبنان غير كاف
أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا تعتبر رد فعل مجلس الأمن الدولي على ما يحدث في لبنان غير كاف ومنفصل عن الواقع "على الأرض" بسبب مساعي الولايات المتحدة لـ "تغطية" إسرائيل سياسيا.
وجاء في البيان : "من جانبها، تعتبر روسيا رد فعل مجلس الأمن الدولي على ما يحدث في لبنان غير كافٍ ومنفصلاً عن الواقع "على الأرض"، بسبب مساعي الولايات المتحدة لـ " تغطية" إسرائيل سياسياً، إن شلل الهيئة الرئيسية لصون السلام والأمن الدوليين على خلفية انفجار غير مسبوق في الشرق الأوسط يقوض بالتأكيد سلطة مجلس الأمن" .
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن موسكو غاضبة من القصف الإسرائيلي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وطالبت روسيا بالامتناع عن القيام بأعمال عدائية تجاههم.
وجاء في المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن موسكو غاضبة من تصرفات الجيش الإسرائيلي. ويطالب الجانب الروسي بالامتناع عن أي أعمال عدائية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بمهمتها في لبنان، وفقا للتفويض الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعرب عن دعمه ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى وقائع قصف القوات المسلحة الإسرائيلية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).