https://sarabic.ae/20241022/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-القيادي-في-حزب-الله-هاشم-صفي-الدين-1094052825.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في "حزب الله" هاشم صفي الدين
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في "حزب الله" هاشم صفي الدين
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء الثلاثاء، القضاء على صفي الدين، رئيس المكتب التنفيذي لـ"حزب الله" اللبناني. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T21:48+0000
2024-10-22T21:48+0000
2024-10-22T21:48+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093516849_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_08e04739336e8a593e00f0267ef28c86.jpg
وأكد أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقتل صفي الدين، المرشح الأول لخلافة الأمين العام السابق للحزب، حسن نصر الله الذي قتلته إسرائيل في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.أوضح أدرعي أن صفي الدين هو عضو مجلس الشورى والمنتدى العسكري – السياسي الأعلى لحزب الله، كما أنه ابن عم حسن نصر الله، مشيرا إلى أنه قاد العديد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل.واكتنف الغموض مصير هاشم صفي الدين، خلال الأيام الماضي، حيث أفادت تقارير سابقة بأنه الأوفر حظا لخلافة حسن نصر الله.وذكرت قناة "الجديد"، في وقت سابق، أن "الصليب الأحمر والدفاع المدني وفرق الإنقاذ حصلت على إذن من الجيش اللبناني للدخول إلى مكان استهداف هاشم صفي الدين لكن الطيران المسيّر الإسرائيلي منعهم من ذلك".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، قبل نحو ثلاثة أسابيع، أن الغارة الجوية في بيروت استهدفت مقر استخبارات "حزب الله"، ولم يكشف عن هوية من كان في المخبأ تحت الأرض.كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن التقديرات تشير إلى مقتل كل من كانوا في مقر مخابرات "حزب الله" الذي تم استهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم استهدف هاشم صفي الدين، المرشح لخلافة حسن نصر الله، مضيفةً بأن رئيس دائرة المخابرات في الحزب كان موجودا أيضا لحظة القصف.ووفقا للصحيفة، استهدفت الغارة الإسرائيلية عمقا أكبر من العمق الذي قُتل فيه نصر الله، واستخدم سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم 73 طنا من القنابل الخارقة للتحصينات.
https://sarabic.ae/20241012/الحرس-الثوري-يستعد-لنقل-جثمان-رفيق-حسن-نصر-الله-إلى-إيران-1093669242.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093516849_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_d394eb7cbfb6fbe4bdbf8c9c93ddc24c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في "حزب الله" هاشم صفي الدين
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء الثلاثاء، القضاء على صفي الدين، رئيس المكتب التنفيذي لـ"حزب الله" اللبناني.
وأكد أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقتل صفي الدين، المرشح الأول لخلافة الأمين العام السابق للحزب، حسن نصر الله الذي قتلته إسرائيل في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.
أوضح أدرعي أن صفي الدين هو عضو مجلس الشورى والمنتدى العسكري – السياسي الأعلى لحزب الله، كما أنه ابن عم حسن نصر الله، مشيرا إلى أنه قاد العديد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل.
واكتنف الغموض مصير هاشم صفي الدين، خلال الأيام الماضي، حيث أفادت تقارير سابقة بأنه الأوفر حظا لخلافة حسن نصر الله.
وذكرت
قناة "الجديد"، في وقت سابق، أن "الصليب الأحمر والدفاع المدني وفرق الإنقاذ حصلت على إذن من الجيش اللبناني للدخول إلى مكان استهداف هاشم صفي الدين لكن الطيران المسيّر الإسرائيلي منعهم من ذلك".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، قبل نحو ثلاثة أسابيع، أن الغارة الجوية في بيروت استهدفت مقر استخبارات "حزب الله"، ولم يكشف عن هوية من كان في المخبأ تحت الأرض.
كما أفادت
صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن التقديرات تشير إلى مقتل كل من كانوا في مقر مخابرات "حزب الله" الذي تم استهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم استهدف هاشم صفي الدين، المرشح لخلافة حسن نصر الله، مضيفةً بأن رئيس دائرة المخابرات في الحزب كان موجودا أيضا لحظة القصف.
ووفقا للصحيفة، استهدفت الغارة الإسرائيلية عمقا أكبر من العمق الذي قُتل فيه نصر الله، واستخدم سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم 73 طنا من القنابل الخارقة للتحصينات.