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الحرس الثوري يستعد لنقل جثمان رفيق حسن نصر الله إلى إيران
الحرس الثوري يستعد لنقل جثمان رفيق حسن نصر الله إلى إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، العثور على جثمان العميد عباس نيلفروشان، قائد الحرس الثوري في لبنان والذي لقي مصرعه برفقة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T07:12+0000
2024-10-12T07:12+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن العلاقات العامة للحرس الثوري أعلنت في بيان، العثور على جثمان الشهيد العميد عباس نيلفروشان بعد جهود حثيثة على مدار الساعة.وأوضحت العلاقات العامة للحرس الثوري إنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد نقل جثمان الفقيد إلى الوطن وبرامج التشييع والدفن.يشار إلى أن نيلفروشان، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري وقائد الحرس الثوري في لبنان، وكان قد قتل في نفس الهجمات الإسرائيلية على ضاحية بيروت برفقة الأمين العام لـ"حزب الله"، يوم الجمعة 28 سبتمبر/ أيلولمن جانبه، أصدر الحرس الثوري بيانا، قال فيه إنه "يدين بشدة جرائم إسرائيل في لبنان، وتقدم بالتعازي باستشهاد هذا الشهيد العظيم إلى قائد الثورة وعائلته ورفاقه وأبناء الشعب الإيراني وخاصة محافظة أصفهان".وبعد مقتل الجنرال زاهدي في 1 أبريل/ نيسان من هذا العام، تم تعيين نيلفروشان قائدا للحرس الثوري في لبنان، وقتل في بيروت خلال توليه هذا المنصب.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جاهزية إيران لأي سيناريو، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بلاده لا تريد الحرب ولا التصعيد، بحسب قوله.وقال عراقجي، في تصريحات تلفزيوينة: "بإمكان الإسرائيليين اختبار إرادتنا"، مضيفًا أن "طهران سترى كيف سيكون الهجوم الإسرائيلي وبناء عليه ستحدد طبيعة ردها الذي ستدرسه بكل دقة".وكان الحرس الثوري قد استهدف أجزاء مختلفة من إسرائيل بـ200 صاروخ بالستي، في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن عملية "الوعد الصادق 2"، وأصابت 90 % من هذه الصواريخ الأهداف عبر تخطيها الدفاع الجوي الإسرائيلي، وفقا لوكالة "تسنيم".وفي هذه العملية، كانت 3 قواعد جوية للجيش الإسرائيلي، نافاتيم، وختساريم، وتل نوف، من بين الأهداف الرئيسية.واستخدم الحرس الثوري في هذه العملية، صواريخ "قدر" البالستية بمدى 2000 كم، و"عماد" بمدى 1700 كم، و"فتاح" بمدى 1400 كم، وكانت هذه هي العملية الأولى التي استخدم فيها الحرس الثوري صواريخ "فتاح" الخارقة للصوت.
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https://sarabic.ae/20241001/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-إسرائيل-بعشرات-الصواريخ-ردا-على-اغتيال-هنية-ونصر-الله--1093331935.html
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العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار
العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار

الحرس الثوري يستعد لنقل جثمان رفيق حسن نصر الله إلى إيران

07:12 GMT 12.10.2024
© AP Photoالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، العثور على جثمان العميد عباس نيلفروشان، قائد الحرس الثوري في لبنان والذي لقي مصرعه برفقة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن العلاقات العامة للحرس الثوري أعلنت في بيان، العثور على جثمان الشهيد العميد عباس نيلفروشان بعد جهود حثيثة على مدار الساعة.
وأوضحت العلاقات العامة للحرس الثوري إنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد نقل جثمان الفقيد إلى الوطن وبرامج التشييع والدفن.
يشار إلى أن نيلفروشان، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري وقائد الحرس الثوري في لبنان، وكان قد قتل في نفس الهجمات الإسرائيلية على ضاحية بيروت برفقة الأمين العام لـ"حزب الله"، يوم الجمعة 28 سبتمبر/ أيلول
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من جانبه، أصدر الحرس الثوري بيانا، قال فيه إنه "يدين بشدة جرائم إسرائيل في لبنان، وتقدم بالتعازي باستشهاد هذا الشهيد العظيم إلى قائد الثورة وعائلته ورفاقه وأبناء الشعب الإيراني وخاصة محافظة أصفهان".
وبعد مقتل الجنرال زاهدي في 1 أبريل/ نيسان من هذا العام، تم تعيين نيلفروشان قائدا للحرس الثوري في لبنان، وقتل في بيروت خلال توليه هذا المنصب.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جاهزية إيران لأي سيناريو، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بلاده لا تريد الحرب ولا التصعيد، بحسب قوله.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
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وقال عراقجي، في تصريحات تلفزيوينة: "بإمكان الإسرائيليين اختبار إرادتنا"، مضيفًا أن "طهران سترى كيف سيكون الهجوم الإسرائيلي وبناء عليه ستحدد طبيعة ردها الذي ستدرسه بكل دقة".
وكان الحرس الثوري قد استهدف أجزاء مختلفة من إسرائيل بـ200 صاروخ بالستي، في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن عملية "الوعد الصادق 2"، وأصابت 90 % من هذه الصواريخ الأهداف عبر تخطيها الدفاع الجوي الإسرائيلي، وفقا لوكالة "تسنيم".
وفي هذه العملية، كانت 3 قواعد جوية للجيش الإسرائيلي، نافاتيم، وختساريم، وتل نوف، من بين الأهداف الرئيسية.
واستخدم الحرس الثوري في هذه العملية، صواريخ "قدر" البالستية بمدى 2000 كم، و"عماد" بمدى 1700 كم، و"فتاح" بمدى 1400 كم، وكانت هذه هي العملية الأولى التي استخدم فيها الحرس الثوري صواريخ "فتاح" الخارقة للصوت.
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