"سيتقلد وسام الفتح".. الحرس الثوري يكشف مصير اللواء قاآني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هذه الحرب المجنونة التي يشنها نتنياهو لا يمكن إيقافها إلا بالمقاومة وحرب الاستنزاف
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تريد جر سوريا للمواجهة وهناك تفويض بتعيين نتنياهو إمبراطورا على العرب
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241009/سيتقلد-وسام-الفتح-الحرس-الثوري-يكشف-مصير-اللواء-قاآني-1093584637.html
"سيتقلد وسام الفتح".. الحرس الثوري يكشف مصير اللواء قاآني
"سيتقلد وسام الفتح".. الحرس الثوري يكشف مصير اللواء قاآني
سبوتنيك عربي
كشف مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد ابراهيم جباري، اليوم الأربعاء، مصير قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاآني. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T14:14+0000
2024-10-09T14:14+0000
أخبار إيران
إيران
العالم
الأخبار
الحرس الثوري الإيراني
أخبار حزب الله
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/34/1043993480_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0ce60a05c1b98c91fd5ee5910e79b53a.jpg
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن العميد إبراهيم جباري أن اللواء قاآني يتمتع بصحة جيدة وسيتقلد وسام الفتح من قبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، في الأيام المقبلة.وجاءت تصريحات العميد جباري على هامش المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الأمريكية من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامیة، أكد مستشار القائد العام لحرس الثوري الإيراني أنه لم يكن هناك إيرانيين في العدوان الإسرائيلي ليلة أمس على سوريا.ولفت العميد جباري إلى أن خطاب الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أمس، في لبنان يبشر بالنصر والنجاح والاستعداد المتزايد.وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء حول غيابه بصورة ملحوظة ومزاعم مقتله أو إصابته.وتسبب صمت المسؤولين الإيرانيين تجاه هذا الأمر في حالةٍ من الجدل خاصة بعد غيابه عن المشاركة في صلاة الجمعة الماضي، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن قاآني، يعد أحد أكبر القادة العسكريين في البلاد.وظهر قاآني، في لبنان داخل مقرات تابعة لـ"حزب الله"، قبل يومين، من مقتل حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، بحسب وسائل إعلام غربية.وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسماعيل قاآني، ربما أصيب في غارة إسرائيلية على بيروت استهدفت حسن نصر الله، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه بحالة جيدة.
https://sarabic.ae/20220116/أول-ما-قام-به-قائد-فيلق-القدس-اسماعيل-قاآني-عقب-وصوله-العراق-صور-وفيديو-1056292656.html
https://sarabic.ae/20241008/هل-هاجمت-إسرائيل-مواقع-إيرانية-الحرس-الثوري-يكشف-سبب-أصوات-الانفجارات-1093534337.html
أخبار إيران
إيران
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/34/1043993480_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a1d9c0b7e6a372e3a86a741955d8f20e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, إيران, العالم, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, إيران, العالم, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"سيتقلد وسام الفتح".. الحرس الثوري يكشف مصير اللواء قاآني

14:14 GMT 09.10.2024
© AP Photo / Mohammad Ali Marizadإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Mohammad Ali Marizad
تابعنا عبر
كشف مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد ابراهيم جباري، اليوم الأربعاء، مصير قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاآني.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن العميد إبراهيم جباري أن اللواء قاآني يتمتع بصحة جيدة وسيتقلد وسام الفتح من قبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، في الأيام المقبلة.
قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
أول ما قام به قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني عقب وصوله العراق... صور وفيديو
16 يناير 2022, 21:37 GMT
وجاءت تصريحات العميد جباري على هامش المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الأمريكية من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامیة، أكد مستشار القائد العام لحرس الثوري الإيراني أنه لم يكن هناك إيرانيين في العدوان الإسرائيلي ليلة أمس على سوريا.
ولفت العميد جباري إلى أن خطاب الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أمس، في لبنان يبشر بالنصر والنجاح والاستعداد المتزايد.
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء حول غيابه بصورة ملحوظة ومزاعم مقتله أو إصابته.
وتسبب صمت المسؤولين الإيرانيين تجاه هذا الأمر في حالةٍ من الجدل خاصة بعد غيابه عن المشاركة في صلاة الجمعة الماضي، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن قاآني، يعد أحد أكبر القادة العسكريين في البلاد.
طائرات بدون طيار خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
هل هاجمت إسرائيل مواقع إيرانية.. الحرس الثوري يكشف سبب أصوات الانفجارات
أمس, 07:57 GMT
وظهر قاآني، في لبنان داخل مقرات تابعة لـ"حزب الله"، قبل يومين، من مقتل حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، بحسب وسائل إعلام غربية.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسماعيل قاآني، ربما أصيب في غارة إسرائيلية على بيروت استهدفت حسن نصر الله، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه بحالة جيدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала