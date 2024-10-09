https://sarabic.ae/20241009/سيتقلد-وسام-الفتح-الحرس-الثوري-يكشف-مصير-اللواء-قاآني-1093584637.html

"سيتقلد وسام الفتح".. الحرس الثوري يكشف مصير اللواء قاآني

"سيتقلد وسام الفتح".. الحرس الثوري يكشف مصير اللواء قاآني

سبوتنيك عربي

كشف مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد ابراهيم جباري، اليوم الأربعاء، مصير قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاآني. 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T14:14+0000

2024-10-09T14:14+0000

2024-10-09T14:14+0000

أخبار إيران

إيران

العالم

الأخبار

الحرس الثوري الإيراني

أخبار حزب الله

أخبار لبنان

لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/34/1043993480_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0ce60a05c1b98c91fd5ee5910e79b53a.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن العميد إبراهيم جباري أن اللواء قاآني يتمتع بصحة جيدة وسيتقلد وسام الفتح من قبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، في الأيام المقبلة.وجاءت تصريحات العميد جباري على هامش المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الأمريكية من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامیة، أكد مستشار القائد العام لحرس الثوري الإيراني أنه لم يكن هناك إيرانيين في العدوان الإسرائيلي ليلة أمس على سوريا.ولفت العميد جباري إلى أن خطاب الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أمس، في لبنان يبشر بالنصر والنجاح والاستعداد المتزايد.وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء حول غيابه بصورة ملحوظة ومزاعم مقتله أو إصابته.وتسبب صمت المسؤولين الإيرانيين تجاه هذا الأمر في حالةٍ من الجدل خاصة بعد غيابه عن المشاركة في صلاة الجمعة الماضي، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن قاآني، يعد أحد أكبر القادة العسكريين في البلاد.وظهر قاآني، في لبنان داخل مقرات تابعة لـ"حزب الله"، قبل يومين، من مقتل حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، بحسب وسائل إعلام غربية.وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسماعيل قاآني، ربما أصيب في غارة إسرائيلية على بيروت استهدفت حسن نصر الله، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه بحالة جيدة.

https://sarabic.ae/20220116/أول-ما-قام-به-قائد-فيلق-القدس-اسماعيل-قاآني-عقب-وصوله-العراق-صور-وفيديو-1056292656.html

https://sarabic.ae/20241008/هل-هاجمت-إسرائيل-مواقع-إيرانية-الحرس-الثوري-يكشف-سبب-أصوات-الانفجارات-1093534337.html

أخبار إيران

إيران

أخبار لبنان

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, إيران, العالم, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم