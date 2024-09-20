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https://sarabic.ae/20240920/هل-قتل-نائب-قائد-فيلق-القدس-في-الهجوم-على-الضاحية-الجنوبية-ببيروت-1092946505.html
هل قتل نائب قائد "فيلق القدس" في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت؟
هل قتل نائب قائد "فيلق القدس" في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت؟
سبوتنيك عربي
نفت وسائل إعلام إيرانية، صحة تقارير إسرائيلية حول مقتل العميد محمد رضا فلاح زاده، نائب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في الهجوم الإسرائيلي على... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T16:48+0000
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وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة لها، أن تلك الأنباء "كذب محض"، بحسب تعبيرهم.وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، قائلا إنه نفذ "ضربة محددة الهدف" ضد المدينة.ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، كان من بين القتلى 5 أطفال.وندد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بالهجوم الإسرائيلي، مؤكدا أن "استهداف منطقة مأهولة بالسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت يثبت أن العدو الإسرائيلي لا يراعي أي اعتبارات إنسانية أو قانونية".من ناحية أخرى، أكد جيش الدفاع الإسرائيلي، مقتل القائد في "حزب الله" اللبناني، إبراهيم عقيل، في غارة جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من بعد ظهر اليوم الجمعة.ويعد، إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".وبحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن عقيل أدار أيضا في الثمانينات عملية اختطاف رهائن أمريكيين وألمان في لبنان، واحتجازهم هناك.ورصدت واشنطن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للوصول إليه.كما أن عقيل كان مطلوبا أيضا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، علما أنه متهم بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت ومركز المارينز عام 1983، مما تسبب في مقتل 241 أمريكيا.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مرسل "سبوتنيك" نقلا عن شهود عيان، أن 3 انفجارات قوية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت، مضيفا أن طائرات إسرائيلية لا تزال تحلق في سماء بيروت، بعد شن غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، دون تقديم تفاصيل.وذكرت الوكالة الوطينة للإعلام اللبنانية، أن طائرة حربية معادية "إف-35" شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم"، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
https://sarabic.ae/20240920/حزب-الله-يعلن-قصف-مقر-الاستخبارات-الإسرائيلي-المسؤول-عن-الاغتيالات-في-قاعدة-ميشار-1092942866.html
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هل قتل نائب قائد "فيلق القدس" في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت؟

16:48 GMT 20.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011
الحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
الحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
نفت وسائل إعلام إيرانية، صحة تقارير إسرائيلية حول مقتل العميد محمد رضا فلاح زاده، نائب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بيروت.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة لها، أن تلك الأنباء "كذب محض"، بحسب تعبيرهم.
وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، قائلا إنه نفذ "ضربة محددة الهدف" ضد المدينة.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 12 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب نحو 60 آخرين في العدوان.
ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، كان من بين القتلى 5 أطفال.
وندد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بالهجوم الإسرائيلي، مؤكدا أن "استهداف منطقة مأهولة بالسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت يثبت أن العدو الإسرائيلي لا يراعي أي اعتبارات إنسانية أو قانونية".
من ناحية أخرى، أكد جيش الدفاع الإسرائيلي، مقتل القائد في "حزب الله" اللبناني، إبراهيم عقيل، في غارة جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من بعد ظهر اليوم الجمعة.
ويعد، إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".
وبحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن عقيل أدار أيضا في الثمانينات عملية اختطاف رهائن أمريكيين وألمان في لبنان، واحتجازهم هناك.
ورصدت واشنطن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للوصول إليه.
كما أن عقيل كان مطلوبا أيضا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، علما أنه متهم بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت ومركز المارينز عام 1983، مما تسبب في مقتل 241 أمريكيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مرسل "سبوتنيك" نقلا عن شهود عيان، أن 3 انفجارات قوية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت، مضيفا أن طائرات إسرائيلية لا تزال تحلق في سماء بيروت، بعد شن غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، دون تقديم تفاصيل.
وذكرت الوكالة الوطينة للإعلام اللبنانية، أن طائرة حربية معادية "إف-35" شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
"حزب الله" يعلن قصف مقر الاستخبارات الإسرائيلي المسؤول عن الاغتيالات في قاعدة "ميشار"
15:39 GMT
وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم"، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
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