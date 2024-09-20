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الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، دون تقديم تفاصيل. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T13:04+0000
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وذكر الجيش في بيان "نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربة محددة الهدف في بيروت".في سياق متصل، أفاد مرسل "سبوتنيك" نقلا عن شهود عيان، أن 3 انفجارات قوية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت.وأضاف المراسل أن طائرات إسرائيلية لا تزال تحلق في سماء بيروت، بعد شن غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.وقال شاهد عيان: "وقعت الانفجارات في منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وألحقت أضرارا جسيمة بالمباني السكنية، وتصاعدت كميات كبيرة من الدخان".وذكرت الوكالة الوطينة للإعلام اللبنانية، أن طائرة حربية معادية "إف-35" شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم"، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
https://sarabic.ae/20240920/سلاح-جديد-للدمار-الشامل-سيناتور-روسي-يصف-انفجارات-الـبيجر-في-لبنان--1092924445.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
13:04 GMT 20.09.2024 (تم التحديث: 13:34 GMT 20.09.2024)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، دون تقديم تفاصيل.
وذكر الجيش في بيان "نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربة محددة الهدف في بيروت".
في سياق متصل، أفاد مرسل "سبوتنيك" نقلا عن شهود عيان، أن 3 انفجارات قوية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضاف المراسل أن طائرات إسرائيلية لا تزال تحلق في سماء بيروت، بعد شن غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.
وقال شاهد عيان: "وقعت الانفجارات في منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وألحقت أضرارا جسيمة بالمباني السكنية، وتصاعدت كميات كبيرة من الدخان".
وذكرت الوكالة
الوطينة للإعلام اللبنانية، أن طائرة حربية معادية "إف-35" شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.
وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم"، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.