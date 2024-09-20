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الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
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"حزب الله" يعلن قصف مقر الاستخبارات الإسرائيلي المسؤول عن الاغتيالات في قاعدة "ميشار"
"حزب الله" يعلن قصف مقر الاستخبارات الإسرائيلي المسؤول عن الاغتيالات في قاعدة "ميشار"
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، وذلك بالتزامن مع الاستهداف... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T15:39+0000
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وذكر الحزب في بيان آخر أن عناصره قاموا باستهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا.وأكد "حزب الله" أن عناصره استهدفوا مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ‏ميرون بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشخصية المستهدفة من الضربة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت هي إبراهيم عقيل، فيما نفت مصادر مقتل نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، في الضربة.وأفاد مرسل "سبوتنيك" نقلا عن شهود عيان، أن 3 انفجارات قوية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، دون تقديم تفاصيل.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
https://sarabic.ae/20240920/إبراهيم-عقيل-معلومات-عن-القيادي-لدىحزب-الله-الذي-قتل-بغارة-إسرائيلية-على-بيروت--1092939592.html
https://sarabic.ae/20240920/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-العاصمة-اللبنانية-بيروت---عاجل-1092937215.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

"حزب الله" يعلن قصف مقر الاستخبارات الإسرائيلي المسؤول عن الاغتيالات في قاعدة "ميشار"

15:39 GMT 20.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، وذلك بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت.
وذكر الحزب في بيان آخر أن عناصره قاموا باستهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا.

وفي وقت لاحق، أفاد "حزب الله" في بيان: "قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مجددًا، اليوم الجمعة، مقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية ‏المسؤولة عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا".

إبراهيم عقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
إبراهيم عقيل... معلومات عن القيادي لدى"حزب الله" الذي قتل بغارة إسرائيلية على بيروت
14:25 GMT
وأكد "حزب الله" أن عناصره استهدفوا مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ‏ميرون بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشخصية المستهدفة من الضربة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت هي إبراهيم عقيل، فيما نفت مصادر مقتل نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، في الضربة.

ويعد، إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".

الطيران الإسرائيلي يوجه ضربة على مدينة غزة، قطاع غزة 14 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
13:04 GMT
وأفاد مرسل "سبوتنيك" نقلا عن شهود عيان، أن 3 انفجارات قوية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف المراسل وقتها أن طائرات إسرائيلية لا تزال تحلق في سماء بيروت، بعد شن غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، دون تقديم تفاصيل.

وذكرت الوكالة الوطينة للإعلام اللبنانية، أن طائرة حربية معادية "إف-35" شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.

وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
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