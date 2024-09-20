https://sarabic.ae/20240920/حزب-الله-يعلن-قصف-مقر-الاستخبارات-الإسرائيلي-المسؤول-عن-الاغتيالات-في-قاعدة-ميشار-1092942866.html

"حزب الله" يعلن قصف مقر الاستخبارات الإسرائيلي المسؤول عن الاغتيالات في قاعدة "ميشار"

"حزب الله" يعلن قصف مقر الاستخبارات الإسرائيلي المسؤول عن الاغتيالات في قاعدة "ميشار"

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، وذلك بالتزامن مع الاستهداف... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T15:39+0000

2024-09-20T15:39+0000

2024-09-20T15:39+0000

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وذكر الحزب في بيان آخر أن عناصره قاموا باستهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا.وأكد "حزب الله" أن عناصره استهدفوا مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ‏ميرون بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.‏وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشخصية المستهدفة من الضربة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت هي إبراهيم عقيل، فيما نفت مصادر مقتل نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، في الضربة.وأفاد مرسل "سبوتنيك" نقلا عن شهود عيان، أن 3 انفجارات قوية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، دون تقديم تفاصيل.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.

https://sarabic.ae/20240920/إبراهيم-عقيل-معلومات-عن-القيادي-لدىحزب-الله-الذي-قتل-بغارة-إسرائيلية-على-بيروت--1092939592.html

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