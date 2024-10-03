https://sarabic.ae/20241003/وزير-الخارجية-اللبناني-يكشف-عن-موقف-نصر-الله-من-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-قبل-أيام-من-اغتياله-1093385764.html

وزير الخارجية اللبناني يكشف عن موقف نصر الله من وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل أيام من اغتياله

وزير الخارجية اللبناني يكشف عن موقف نصر الله من وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل أيام من اغتياله

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس، إن "لبنان وافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل ولكن بالتشاور مع حزب الله". 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T07:21+0000

2024-10-03T07:21+0000

2024-10-03T07:21+0000

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وكشف بو حبيب، خلال تصريجات تليفزيونية، أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما قبل أيام قليلة من اغتياله، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تشاور مع حزب الله وأبلغنا الأمريكيين والفرنسيين.وأضاف أن "الأمريكيين والفرنسيين أخبرونا أن نتنياهو وافق أيضا على بيان بايدن وماكرون لذا حصلنا على موافقة حزب الله"، متابعا: "المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين كان سيزور لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار".وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي، معلنًا تدمير 3 دبابات إسرائيلية أثناء توغلها في جنوب لبنان.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقر في بيان أمس الأربعاء، بمقتل 8 عسكريين، من بينهم ضباط واحد برتبة رائد واثنان برتبة نقيب وإصابة 7 آخرين بعضهم إصابته خطرة، خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح الثلاثاء الماضي، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

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https://sarabic.ae/20241002/خبراء-لـسبوتنيك-العملية-البرية-في-لبنان-جس-نبض-والاستمرار-يكبد-إسرائيل-خسائر-فادحة-1093375342.html

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