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"حزب الله" يعلن عن سلسلة عمليات نوعية والجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع قتلى في صفوفه
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"حزب الله" يعلن عن سلسلة عمليات نوعية والجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع قتلى في صفوفه
"حزب الله" يعلن عن سلسلة عمليات نوعية والجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع قتلى في صفوفه
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي، معلنًا تدمير 3 دبابات إسرائيلية أثناء توغلها في جنوب لبنان. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T15:33+0000
2024-10-02T15:48+0000
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وقال الحزب، في بيان، إنه عند الساعة (5:00) من عصر اليوم، قام عناصره بتدمير 3 دبابات "ميركافا" بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس.وأضاف الحزب، في بيان لاحق، أن مقاتليه استهدفوا "تجمعا لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏وأفاد الحزب، في بيان آخر، بأن عناصره قاموا "بتفجير عبوة ناسفة أثناء محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقر في بيان اليوم الأربعاء، بمقتل 8 عسكريين، من بينهم ضباط واحد برتبة رائد واثنان برتبة نقيب وإصابة 7 آخرين بعضهم إصابته خطرة، خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241002/حزب-الله-يؤكد-أنه-لا-يزال-في-الجولة-الأولى-من-المعارك-البرية-ضد-إسرائيل-1093355444.html
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أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" يعلن عن سلسلة عمليات نوعية والجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع قتلى في صفوفه

15:33 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 15:48 GMT 02.10.2024)
© Sputnik . Abdulkader Al-Bayمستوطنة المطلة ويظهر من الخلف دخان يتصاعد من أحد المنازل التي استهدفها حزب الله في كريات شمونا
مستوطنة المطلة ويظهر من الخلف دخان يتصاعد من أحد المنازل التي استهدفها حزب الله في كريات شمونا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik . Abdulkader Al-Bay
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أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي، معلنًا تدمير 3 دبابات إسرائيلية أثناء توغلها في جنوب لبنان.
وقال الحزب، في بيان، إنه عند الساعة (5:00) من عصر اليوم، قام عناصره بتدمير 3 دبابات "ميركافا" بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس.
وأضاف الحزب، في بيان لاحق، أن مقاتليه استهدفوا "تجمعا لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏
وأفاد الحزب، في بيان آخر، بأن عناصره قاموا "بتفجير عبوة ناسفة أثناء محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقر في بيان اليوم الأربعاء، بمقتل 8 عسكريين، من بينهم ضباط واحد برتبة رائد واثنان برتبة نقيب وإصابة 7 آخرين بعضهم إصابته خطرة، خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.
رجل يوثق المباني المتضررة في موقع غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 1 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
‌‏"حزب الله" يؤكد أنه لا يزال في الجولة الأولى من المعارك البرية ضد إسرائيل
11:19 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
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