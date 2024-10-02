https://sarabic.ae/20241002/حزب-الله-يعلن-عن-سلسلة-عمليات-نوعية-والجيش-الإسرائيلي-يعترف-بوقوع-قتلى-1093367852.html

"حزب الله" يعلن عن سلسلة عمليات نوعية والجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع قتلى في صفوفه

"حزب الله" يعلن عن سلسلة عمليات نوعية والجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع قتلى في صفوفه

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي، معلنًا تدمير 3 دبابات إسرائيلية أثناء توغلها في جنوب لبنان. 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T15:33+0000

2024-10-02T15:33+0000

2024-10-02T15:48+0000

أخبار حزب الله

طوفان الأقصى

إسرائيل

لبنان

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092815495_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe40078bcdeaca648a9b2887842442ab.jpg

وقال الحزب، في بيان، إنه عند الساعة (5:00) من عصر اليوم، قام عناصره بتدمير 3 دبابات "ميركافا" بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس.وأضاف الحزب، في بيان لاحق، أن مقاتليه استهدفوا "تجمعا لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏وأفاد الحزب، في بيان آخر، بأن عناصره قاموا "بتفجير عبوة ناسفة أثناء محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقر في بيان اليوم الأربعاء، بمقتل 8 عسكريين، من بينهم ضباط واحد برتبة رائد واثنان برتبة نقيب وإصابة 7 آخرين بعضهم إصابته خطرة، خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

https://sarabic.ae/20241002/حزب-الله-يؤكد-أنه-لا-يزال-في-الجولة-الأولى-من-المعارك-البرية-ضد-إسرائيل-1093355444.html

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار