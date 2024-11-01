الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل مخطئة لاعتقادها أنها قادرة على تغيير التاريخ بإطلاق عدد من الصواريخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
On air
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241101/الحرس-الثوري-الإيراني-إسرائيل-مخطئة-لاعتقادها-أنها-قادرة-على-تغيير-التاريخ-بإطلاق-عدد-من-الصواريخ-1094404666.html
الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل مخطئة لاعتقادها أنها قادرة على تغيير التاريخ بإطلاق عدد من الصواريخ
الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل مخطئة لاعتقادها أنها قادرة على تغيير التاريخ بإطلاق عدد من الصواريخ
سبوتنيك عربي
حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إسرائيل من أنها ستتلقى ردا كبيرا على عدوانها الأخير ضد طهران، والذي "لا يمكن تصوره"، وفق تعبيره. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T19:44+0000
2024-11-01T19:44+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104301/82/1043018289_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa3c84decabae62d1a89d67260b3523c.jpg
وأشار سلامي في كلمة ألقاها في مؤتمر إحياء ذكرى 15 ألف شهيد، في محافظة فارس جنوبي ايران، أمس الخميس، إلى هجوم إسرائيل على إيران في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قائلا إن "الإسرائيليين مخطئون في الاعتقاد بأنهم قادرون على تغيير التاريخ بإطلاق عدد من الصواريخ".ثم ذكّر إسرائيل بعملية "الوعد الصادق 2" التي نفذّتها إيران في الأول من أكتوبر، قائلا إن "إسرائيل لم تنس كيف انطلقت الصواريخ الإيرانية عبر السماء، بينما فشلت أنظمة الصواريخ الدفاعية الجوية الإسرائيلية في التصدي لها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إسرائيل من أنها ستتلقى "ردا لا يمكن تصوره" على عدوانها ضد إيران.وقال: "اليوم اجتمع عالم الكفر كله ليهيمن على قلوب شعب محاصر، لكنكم ترون كيف يقرأ أبناء هذه الأرض القرآن ويحتقرون العدو".وتابع: "اجتمع الغرب كله على كسر إرادة هؤلاء الناس، إنهم يقتلونهم ويغتالون قادتهم، لكنهم لا يتركون تأثيرا على هؤلاء الناس، والوضع في لبنان هو نفسه، لكن صوت القنابل لا يسمح للصهاينة برؤية الحقيقة".ومضى قائد الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا: "عندما تصل هذه الأنظمة إلى مرحلة الانهيار، فإنها تتصرف بشكل أعمى دون مراعاة لأي قواعد لأنها ترى نفسها على حافة الموت".وفي الأول من أكتوبر الماضي، ردت إيران على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والقائد في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان، بإطلاق ما يصل إلى 200 صاروخ باليستي باتجاه القواعد العسكرية والاستخبارية للنظام الصهيوني، في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.وفي الساعات الأولى من صباح 26 أكتوبر، هاجمت إسرائيل عددا من المواقع العسكرية في إيران، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين ومدني.وفي تصريحات له، يوم 27 أكتوبر، أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على ضرورة تعطيل الحسابات الخاطئة لإسرائيل فيما يتعلق بإيران.وأضاف: "إن العدو يرتكب خطأ في الحسابات فيما يتعلق بإيران، ويجب أن يكون مسؤولونا هم الذين يقومون بتقييم وفهم ما يجب القيام به بدقة، وبذل كل ما هو في مصلحة هذا البلد والأمة، ويجب أن يدرك العدو من هو الشعب الإيراني، وكيف يكون الشباب الإيراني".
https://sarabic.ae/20241028/رد-فعل-لا-يمكن-تصوره-الحرس-الثوري-الإيراني-يعلق-على-هجمات-إسرائيل-في-طهران-1094225922.html
https://sarabic.ae/20241101/إيران-من-المرجح-أن-نزيد-نطاق-صواريخنا-البالستية-1094401843.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104301/82/1043018289_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_139b4539474404b4fc7b796294afa353.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل مخطئة لاعتقادها أنها قادرة على تغيير التاريخ بإطلاق عدد من الصواريخ

19:44 GMT 01.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemiقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إسرائيل من أنها ستتلقى ردا كبيرا على عدوانها الأخير ضد طهران، والذي "لا يمكن تصوره"، وفق تعبيره.
وأشار سلامي في كلمة ألقاها في مؤتمر إحياء ذكرى 15 ألف شهيد، في محافظة فارس جنوبي ايران، أمس الخميس، إلى هجوم إسرائيل على إيران في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قائلا إن "الإسرائيليين مخطئون في الاعتقاد بأنهم قادرون على تغيير التاريخ بإطلاق عدد من الصواريخ".
ثم ذكّر إسرائيل بعملية "الوعد الصادق 2" التي نفذّتها إيران في الأول من أكتوبر، قائلا إن "إسرائيل لم تنس كيف انطلقت الصواريخ الإيرانية عبر السماء، بينما فشلت أنظمة الصواريخ الدفاعية الجوية الإسرائيلية في التصدي لها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إسرائيل من أنها ستتلقى "ردا لا يمكن تصوره" على عدوانها ضد إيران.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
"رد فعل لا يمكن تصوره".. الحرس الثوري الإيراني يعلق على هجمات إسرائيل في طهران
28 أكتوبر, 06:08 GMT
وقال: "اليوم اجتمع عالم الكفر كله ليهيمن على قلوب شعب محاصر، لكنكم ترون كيف يقرأ أبناء هذه الأرض القرآن ويحتقرون العدو".
وتابع: "اجتمع الغرب كله على كسر إرادة هؤلاء الناس، إنهم يقتلونهم ويغتالون قادتهم، لكنهم لا يتركون تأثيرا على هؤلاء الناس، والوضع في لبنان هو نفسه، لكن صوت القنابل لا يسمح للصهاينة برؤية الحقيقة".
ومضى قائد الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا: "عندما تصل هذه الأنظمة إلى مرحلة الانهيار، فإنها تتصرف بشكل أعمى دون مراعاة لأي قواعد لأنها ترى نفسها على حافة الموت".

وواصل حسين سلامي: "عندما يكون نظام على أعتاب الانهيار يصبح مكروها؛ أنتم هكذا اليوم، تواجهون أزمة اقتصادية، ولا تملكون القدرة على التحرك على الأرض، وتعتمدون على عدد قليل من الصواريخ المضادة للصواريخ والطائرات، هذه لا تمنعكم من الانهيار، أنتم شجرة بلا جذور وسوف تسقطون في النهاية".

وفي الأول من أكتوبر الماضي، ردت إيران على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والقائد في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان، بإطلاق ما يصل إلى 200 صاروخ باليستي باتجاه القواعد العسكرية والاستخبارية للنظام الصهيوني، في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
إيران: من المرجح أن نزيد نطاق صواريخنا البالستية
16:47 GMT
وفي الساعات الأولى من صباح 26 أكتوبر، هاجمت إسرائيل عددا من المواقع العسكرية في إيران، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين ومدني.
وفي تصريحات له، يوم 27 أكتوبر، أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على ضرورة تعطيل الحسابات الخاطئة لإسرائيل فيما يتعلق بإيران.
وأضاف: "إن العدو يرتكب خطأ في الحسابات فيما يتعلق بإيران، ويجب أن يكون مسؤولونا هم الذين يقومون بتقييم وفهم ما يجب القيام به بدقة، وبذل كل ما هو في مصلحة هذا البلد والأمة، ويجب أن يدرك العدو من هو الشعب الإيراني، وكيف يكون الشباب الإيراني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:25 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала