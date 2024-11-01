https://sarabic.ae/20241101/إيران-من-المرجح-أن-نزيد-نطاق-صواريخنا-البالستية-1094401843.html
إيران: من المرجح أن نزيد نطاق صواريخنا البالستية
إيران: من المرجح أن نزيد نطاق صواريخنا البالستية
سبوتنيك عربي
ألمح كمال خرازي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، بأن طهران قد تغير عقيدتها النووية، "إذا واجهت تهديدا وجوديا". 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T16:47+0000
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وقال إنه من المرجح أن تزيد نطاق صواريخها البالستية، مضيفًا: "بكل تأكيد سوف ترد إيران على العدوان الإسرائيلي في الوقت والطريقة المناسبين".وتابع خرازي: "لدينا الآن القدرات الفنية اللازمة لإنتاج أسلحة نووية (...) والفتوى الحالية للزعيم (المرشد الإيراني) هي ما يحظرها".وفي وقت سابق من الخميس، توعد محمد كلبيكاني مدير مكتب المرشد الإيراني برد "قاس" على الهجوم الذي شنته إسرائيل، الأسبوع الماضي، على عدد من منشآتها العسكرية، وفق ما أورد الإعلام المحلي.وقال كلبيكاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم"، إن "ما قام به النظام الصهيوني أخيرا عبر مهاجمة أجزاء من بلادنا كان خطوة يائسة، سترد عليها إيران ردا قاسيا".
https://sarabic.ae/20241031/ألمانيا-تعتزم-إغلاق-قنصليتي-إيران-ردا-على-إعدام-طهران-لمواطن-ألماني--1094366371.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, إيران
إيران: من المرجح أن نزيد نطاق صواريخنا البالستية
ألمح كمال خرازي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، بأن طهران قد تغير عقيدتها النووية، "إذا واجهت تهديدا وجوديا".
وقال إنه من المرجح أن تزيد نطاق صواريخها البالستية، مضيفًا: "بكل تأكيد سوف ترد إيران على العدوان الإسرائيلي في الوقت والطريقة المناسبين".
وتابع خرازي: "لدينا الآن القدرات الفنية اللازمة لإنتاج أسلحة نووية (...) والفتوى الحالية للزعيم (المرشد الإيراني) هي ما يحظرها".
وفي وقت سابق من الخميس، توعد محمد كلبيكاني مدير مكتب المرشد الإيراني برد "قاس" على الهجوم الذي شنته إسرائيل، الأسبوع الماضي، على عدد من منشآتها العسكرية، وفق ما أورد الإعلام المحلي.
وقال كلبيكاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم"، إن "ما قام به النظام الصهيوني أخيرا عبر مهاجمة أجزاء من بلادنا كان خطوة يائسة، سترد عليها إيران ردا قاسيا".