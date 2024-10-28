https://sarabic.ae/20241028/رد-فعل-لا-يمكن-تصوره-الحرس-الثوري-الإيراني-يعلق-على-هجمات-إسرائيل-في-طهران-1094225922.html

"رد فعل لا يمكن تصوره".. الحرس الثوري الإيراني يعلق على هجمات إسرائيل في طهران

"رد فعل لا يمكن تصوره".. الحرس الثوري الإيراني يعلق على هجمات إسرائيل في طهران

سبوتنيك عربي

علق الحرس الثوري الإيراني، على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، فجر يوم السبت الماضي. 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T06:08+0000

2024-10-28T06:08+0000

2024-10-28T06:08+0000

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وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن "العواقب المريرة للجريمة الإسرائيلية لا يمكن أن يتصورها المحتلين".أدلى سلامي بهذه التصريحات، اليوم الاثنين، في رسالة موجهة إلى القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وفي الرسالة، قدم سلامي تعازيه لموسوي على مقتل 4 من قوات الجيش الإيراني، في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.وقال: "أقدم تعازيي لكم، ولقادة الجيش الشجعان والأركان وكذلك لأسر الشهداء".وأضاف حسين سلامي، أن "العمل غير المشروع وغير القانوني لنظام قتل الأطفال الصهيوني، والذي فشل بسبب جاهزية الدفاع الجوي الإيراني، يُظهر سوء تقدير تل أبيب وعجزها في ساحة المعركة".وقالت قاعدة الدفاع الجوي الإيرانية في بيان لها، يوم السبت الماضي، إن الدفاعات الجوية للبلاد تصدت بنجاح للهجوم الإسرائيلي.وأضافت أن "الدفاعات الجوية الإيرانية، اعترضت أعمال العدوان وتصدت لها بنجاح"، مضيفة أن "بعض الأضرار المحدودة لحقت ببعض المواقع، ويتم التحقيق في أبعادها".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".

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