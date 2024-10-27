https://sarabic.ae/20241027/وزير-الخارجية-الإيراني-مشاركة-الأمريكيين-في-الهجوم-على-طهران-واضحة-تماما-بالنسبة-لنا-1094202307.html

وزير الخارجية الإيراني: مشاركة الأمريكيين في الهجوم على طهران واضحة تماما بالنسبة لنا

وزير الخارجية الإيراني: مشاركة الأمريكيين في الهجوم على طهران واضحة تماما بالنسبة لنا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن توفير أمريكا ممرا فضائيا لسلاح الجو الإسرائيلي، وكذلك إرسالها مسبقا معدات دفاعية لإسرائيل، تعتبر نوعا... 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T07:34+0000

2024-10-27T07:34+0000

2024-10-27T07:34+0000

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وتابع في مقابلة تلفزيونية: "نرى أن مشاركة أمريكا في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تماما".وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه "منذ أمس السبت وحتى الآن، نتلقى بانتظام رسائل من دول مختلفة تدين العدوان الإسرائيلي على إيران، وهو حقا أمر لافت للنظر".وأعلن عباس عراقجي في المقابلة، عن توجيهه الليلة الماضية خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أجل طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وتابع: "يبدو أن الحقيقة قد ثبتت تماما، وهي أنه من دون أمريكا ليس بالضرورة أن يكون لإسرائيل أي قوة في المنطقة، ليس فقط العمليات التي نفذتها ضد إيران، بل كل العمليات التي نفذتها في غزة ولبنان، وغيرها من الأماكن، ونحن نعتقد أن أمريكا متواطئة في كل هذه القضايا، وتمت بدعم سياسي من أمريكا، التي لم تصدر حتى أصغر بيان ضد إسرائيل في أي من المحافل الدولية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

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