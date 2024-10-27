وزير الخارجية الإيراني: مشاركة الأمريكيين في الهجوم على طهران واضحة تماما بالنسبة لنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي على إيران وطهران تؤكد التصدي له، وبلينكن يدعو للتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
17:34 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241027/وزير-الخارجية-الإيراني-مشاركة-الأمريكيين-في-الهجوم-على-طهران-واضحة-تماما-بالنسبة-لنا-1094202307.html
وزير الخارجية الإيراني: مشاركة الأمريكيين في الهجوم على طهران واضحة تماما بالنسبة لنا
وزير الخارجية الإيراني: مشاركة الأمريكيين في الهجوم على طهران واضحة تماما بالنسبة لنا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن توفير أمريكا ممرا فضائيا لسلاح الجو الإسرائيلي، وكذلك إرسالها مسبقا معدات دفاعية لإسرائيل، تعتبر نوعا... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T07:34+0000
2024-10-27T07:34+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1b/1094202150_0:22:1640:945_1920x0_80_0_0_d6f8704e07955f1638a0e6ba8ff6fc8f.jpg
وتابع في مقابلة تلفزيونية: "نرى أن مشاركة أمريكا في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تماما".وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه "منذ أمس السبت وحتى الآن، نتلقى بانتظام رسائل من دول مختلفة تدين العدوان الإسرائيلي على إيران، وهو حقا أمر لافت للنظر".وأعلن عباس عراقجي في المقابلة، عن توجيهه الليلة الماضية خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أجل طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وتابع: "يبدو أن الحقيقة قد ثبتت تماما، وهي أنه من دون أمريكا ليس بالضرورة أن يكون لإسرائيل أي قوة في المنطقة، ليس فقط العمليات التي نفذتها ضد إيران، بل كل العمليات التي نفذتها في غزة ولبنان، وغيرها من الأماكن، ونحن نعتقد أن أمريكا متواطئة في كل هذه القضايا، وتمت بدعم سياسي من أمريكا، التي لم تصدر حتى أصغر بيان ضد إسرائيل في أي من المحافل الدولية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
https://sarabic.ae/20241026/إيران-الطائرات-الحربية-الإسرائيلية-هاجمتنا-من-المجال-الجوي-العراقي-1094193134.html
https://sarabic.ae/20241027/رئيس-البرلمان-الإيراني-يسخر-من-إسرائيل-ويتوعدها-بعد-هجماتها-على-طهران-1094200584.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1b/1094202150_149:0:1606:1093_1920x0_80_0_0_cc57ebfd2767e88490d355451ae631ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الإيراني: مشاركة الأمريكيين في الهجوم على طهران واضحة تماما بالنسبة لنا

07:34 GMT 27.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن توفير أمريكا ممرا فضائيا لسلاح الجو الإسرائيلي، وكذلك إرسالها مسبقا معدات دفاعية لإسرائيل، تعتبر نوعا من المشاركة في الهجمات الأخيرة ضد طهران.
وتابع في مقابلة تلفزيونية: "نرى أن مشاركة أمريكا في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تماما".
وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه "منذ أمس السبت وحتى الآن، نتلقى بانتظام رسائل من دول مختلفة تدين العدوان الإسرائيلي على إيران، وهو حقا أمر لافت للنظر".
ولفت في هذا السياق، إلى أن هناك إدانات من اليابان، وإندونيسيا، وماليزيا، وجميع دول المنطقة، حتى بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن "مستوى الإدانة العالمية لهذه العملية العدوانية للنظام الصهيوني كان ملحوظا حقا".
إف-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
إيران: الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمتنا من المجال الجوي العراقي
أمس, 17:37 GMT
وأعلن عباس عراقجي في المقابلة، عن توجيهه الليلة الماضية خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أجل طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وأوضح: "نأمل أن يُعقد هذا الاجتماع قريبا، حتى نتمكن نحن والدول الأخرى المعنية بأمن المنطقة، من التحدث والتعبير عن مخاوفها، على أية حال، سوف نقوم بواجبنا في تسجيل هذا الغزو ومتابعته دوليا".

وتابع: "يبدو أن الحقيقة قد ثبتت تماما، وهي أنه من دون أمريكا ليس بالضرورة أن يكون لإسرائيل أي قوة في المنطقة، ليس فقط العمليات التي نفذتها ضد إيران، بل كل العمليات التي نفذتها في غزة ولبنان، وغيرها من الأماكن، ونحن نعتقد أن أمريكا متواطئة في كل هذه القضايا، وتمت بدعم سياسي من أمريكا، التي لم تصدر حتى أصغر بيان ضد إسرائيل في أي من المحافل الدولية".
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
رئيس البرلمان الإيراني يسخر من إسرائيل ويتوعدها بعد هجماتها على طهران
06:13 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".
ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:08 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала