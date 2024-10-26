https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الإيراني-يعلن-ارتفاع-حصيلة-قتلى-الهجوم-الإسرائيلي-على-بلاده-إلى-4-عسكريين-1094194443.html
الجيش الإيراني يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده إلى 4 عسكريين
الجيش الإيراني يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده إلى 4 عسكريين
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، ارتفاع قتلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده إلى 4 عسكريين. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T19:19+0000
2024-10-26T19:19+0000
2024-10-26T19:19+0000
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وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإيراني قد أعلن عن ارتفاع عدد قتلى العسكريين الإيرانيين إلى 4 نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم.وذكرت الوكالة أن "كلا من الشهيدين، الرائد الشهيد سجاد منصوري والرقيب أول الشهيد مهدي نقوي، قد سقطا جراء الهجوم على البلاد".وفي بيان آخر صدر قبل قليل، أكد الجيش الإيراني "سقوط شهيدين آخرين من بين أفراده، وذلك بعد إصابتهما إثر العدوان الصهيوني على أراضي الجمهورية الاسلامية، وهما : الرائد الشهيد حمزة جهانديدة، والرقيب أول الشهيد محمد مهدي شاهرخي فر".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".وشنت إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسية لـ"حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ونائب قائد الحرس الثوري.
https://sarabic.ae/20241026/عراقجي-إيران-لا-ترى-حدودا-للدفاع-عن-مصالحها-وسلامة-أراضيها-1094191650.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الإيراني يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده إلى 4 عسكريين
أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، ارتفاع قتلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده إلى 4 عسكريين.
وذكرت وكالة
"إرنا" الإيرانية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإيراني قد أعلن عن ارتفاع عدد قتلى العسكريين الإيرانيين إلى 4 نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم.
وذكرت الوكالة أن "كلا من الشهيدين، الرائد الشهيد سجاد منصوري والرقيب أول الشهيد مهدي نقوي، قد سقطا جراء الهجوم على البلاد".
وفي بيان آخر صدر قبل قليل، أكد الجيش الإيراني "سقوط شهيدين آخرين من بين أفراده، وذلك بعد إصابتهما إثر العدوان الصهيوني على أراضي الجمهورية الاسلامية، وهما : الرائد الشهيد حمزة جهانديدة، والرقيب أول الشهيد محمد مهدي شاهرخي فر".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي
، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".
ومن جانبها، أعلنت إيران
، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".
ونقلت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".
وشنت إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسية لـ"حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ونائب قائد الحرس الثوري.