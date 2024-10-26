https://sarabic.ae/20241026/إيران-الطائرات-الحربية-الإسرائيلية-هاجمتنا-من-المجال-الجوي-العراقي-1094193134.html
إيران: الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمتنا من المجال الجوي العراقي
إيران: الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمتنا من المجال الجوي العراقي
سبوتنيك عربي
صرحت بعثة إيران لمدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت طهران من المجال الجوي العراقي. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت في بيان لها: "هاجمت طائرات النظام الصهيوني عدة مواقع عسكرية ورادارية إيرانية من المجال الجوي العراقي، على بعد حوالي 70 ميلا من الحدود الإيرانية".وأضافت مشيرة إلى أن "المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي".وخلصت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن "تواطؤ أمريكا في هذه الجريمة أمر مؤكد".في سياق متصل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان رسمي لها، مساء اليوم السبت، إن "مقاتلات العدو الصهيوني استخدمت الأجواء العراقية المتاحة للجيش الامريكي الإرهابي، واطلقت عددا من صواريخ بعيدة المدى المحمولة جوا ذات رؤوس خفيفة جدا على بعد 100 كيلومتر من الحدود الايرانية ضد بعض الرادارات الحدودية في 3 محافظات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمتنا من المجال الجوي العراقي
صرحت بعثة إيران لمدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت طهران من المجال الجوي العراقي.
وذكرت في بيان لها: "هاجمت طائرات النظام الصهيوني عدة مواقع عسكرية ورادارية إيرانية من المجال الجوي العراقي، على بعد حوالي 70 ميلا من الحدود الإيرانية".
وأضافت مشيرة إلى أن "المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي".
وخلصت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن "تواطؤ أمريكا في هذه الجريمة أمر مؤكد".
في سياق متصل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان رسمي
لها، مساء اليوم السبت، إن "مقاتلات العدو الصهيوني استخدمت الأجواء العراقية المتاحة للجيش الامريكي الإرهابي، واطلقت عددا من صواريخ بعيدة المدى المحمولة جوا ذات رؤوس خفيفة جدا على بعد 100 كيلومتر من الحدود الايرانية ضد بعض الرادارات الحدودية في 3 محافظات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي
، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".
ومن جانبها، أعلنت إيران
، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".
ونقلت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".