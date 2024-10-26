https://sarabic.ae/20241026/إيران-الطائرات-الحربية-الإسرائيلية-هاجمتنا-من-المجال-الجوي-العراقي-1094193134.html

إيران: الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمتنا من المجال الجوي العراقي

إيران: الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمتنا من المجال الجوي العراقي

سبوتنيك عربي

صرحت بعثة إيران لمدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت طهران من المجال الجوي العراقي. 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T17:37+0000

2024-10-26T17:37+0000

2024-10-26T17:37+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103582/65/1035826550_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_264ef33a2d70556e25c5435a0af5ed1d.jpg

وذكرت في بيان لها: "هاجمت طائرات النظام الصهيوني عدة مواقع عسكرية ورادارية إيرانية من المجال الجوي العراقي، على بعد حوالي 70 ميلا من الحدود الإيرانية".وأضافت مشيرة إلى أن "المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي".وخلصت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن "تواطؤ أمريكا في هذه الجريمة أمر مؤكد".في سياق متصل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان رسمي لها، مساء اليوم السبت، إن "مقاتلات العدو الصهيوني استخدمت الأجواء العراقية المتاحة للجيش الامريكي الإرهابي، واطلقت عددا من صواريخ بعيدة المدى المحمولة جوا ذات رؤوس خفيفة جدا على بعد 100 كيلومتر من الحدود الايرانية ضد بعض الرادارات الحدودية في 3 محافظات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".

https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-صورا-وفيديو-من-هجومه-العسكري-على-إيران-1094190831.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن