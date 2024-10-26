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https://sarabic.ae/20241026/عراقجي-إيران-لا-ترى-حدودا-للدفاع-عن-مصالحها-وسلامة-أراضيها-1094191650.html
عراقجي: إيران لا ترى حدودا للدفاع عن مصالحها وسلامة أراضيها
عراقجي: إيران لا ترى حدودا للدفاع عن مصالحها وسلامة أراضيها
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن طهران لا تضع أي حدود في حماية مصالح شعبها، وسلامته الإقليمية، والدفاع عنها. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T16:13+0000
2024-10-26T16:13+0000
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وقال الوزير في لقاء مع موقع المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت: "أعتقد أننا أثبتنا أنه لا حدود لإصرارنا على الدفاع عن أنفسنا، وقد أثبتنا ذلك في حرب السنوات الثمان مع نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وفي مواجهة عداوات أمريكا على مدى الأعوام الماضية، وكذلك في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة ضدنا، وفي كل واقعة حدثت، أثبتنا أنه ليس لنا أي حدود للدفاع عن شعبنا".وتابع: "سندافع عن أرضنا ووطننا من شبر إلى شبر، وسندافع عن مُثُل إيران، ونقف إلى جانب هذه المُثُل كلها، أعتقد أن العالم كله قد رأى هذا، وأحدث مثال على ذلك هو عمليتا "الوعد الصادق 1 و2"، اللتان تم تنفيذهما بشكل حاسم، وواجهت إيران وشعبها كافة عواقبها بقوة"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وردا على سؤال حول تأثير عمليتي "الوعد الصادق 1 و2" في تعزيز القوة الدبلوماسية لإيران، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "إن الدبلوماسيين ينظرون بعطف إلى ما يسمى بالقوة الداخلية، وبطبيعة الحال فإن هذه القوة الداخلية يمكن أن تكون قوة عسكرية، أو قوة اقتصادية، أو قوة سياسية، أو قوة خطابية".وأضاف: "تعد القوة هي أحد مكونات الخطابات التي تنتجها إيران، بالإضافة بالطبع إلى صناعاتها الدفاعية وأسلحتها الدفاعية، وكل تلك هي عوامل ترسل دبلوماسيا قويا إلى الساحة، ويعطي ما يسمى بالقوة للدبلوماسية لكي تحقق أهدافها، كما أنه يمكن للدبلوماسية نفسها بالطبع أن تنتج القوة، أي أنها يمكن أن تصبح في حد ذاتها أحد مكونات القوة في البلاد".وأردف عراقجي: "إن عملية "الوعد الصادق 1 و2"، كانت مظهرا كاملا آخر لقوة إيران في الدفاع عن نفسها، والتي في رأيي، ستكون قوة دافعة لسياستنا الخارجية".وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية، استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
https://sarabic.ae/20241026/أول-تعليق-من-الخارجية-الإيرانية-على-الهجوم-الإسرائيلي-1094181858.html
https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-صورا-وفيديو-من-هجومه-العسكري-على-إيران-1094190831.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

عراقجي: إيران لا ترى حدودا للدفاع عن مصالحها وسلامة أراضيها

16:13 GMT 26.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo / Hassan Ammar
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صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن طهران لا تضع أي حدود في حماية مصالح شعبها، وسلامته الإقليمية، والدفاع عنها.
وقال الوزير في لقاء مع موقع المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت: "أعتقد أننا أثبتنا أنه لا حدود لإصرارنا على الدفاع عن أنفسنا، وقد أثبتنا ذلك في حرب السنوات الثمان مع نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وفي مواجهة عداوات أمريكا على مدى الأعوام الماضية، وكذلك في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة ضدنا، وفي كل واقعة حدثت، أثبتنا أنه ليس لنا أي حدود للدفاع عن شعبنا".
وتابع: "سندافع عن أرضنا ووطننا من شبر إلى شبر، وسندافع عن مُثُل إيران، ونقف إلى جانب هذه المُثُل كلها، أعتقد أن العالم كله قد رأى هذا، وأحدث مثال على ذلك هو عمليتا "الوعد الصادق 1 و2"، اللتان تم تنفيذهما بشكل حاسم، وواجهت إيران وشعبها كافة عواقبها بقوة"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
أول تعليق من الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي ضد بلادها
09:46 GMT
وردا على سؤال حول تأثير عمليتي "الوعد الصادق 1 و2" في تعزيز القوة الدبلوماسية لإيران، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "إن الدبلوماسيين ينظرون بعطف إلى ما يسمى بالقوة الداخلية، وبطبيعة الحال فإن هذه القوة الداخلية يمكن أن تكون قوة عسكرية، أو قوة اقتصادية، أو قوة سياسية، أو قوة خطابية".
وأضاف: "تعد القوة هي أحد مكونات الخطابات التي تنتجها إيران، بالإضافة بالطبع إلى صناعاتها الدفاعية وأسلحتها الدفاعية، وكل تلك هي عوامل ترسل دبلوماسيا قويا إلى الساحة، ويعطي ما يسمى بالقوة للدبلوماسية لكي تحقق أهدافها، كما أنه يمكن للدبلوماسية نفسها بالطبع أن تنتج القوة، أي أنها يمكن أن تصبح في حد ذاتها أحد مكونات القوة في البلاد".
وأردف عراقجي: "إن عملية "الوعد الصادق 1 و2"، كانت مظهرا كاملا آخر لقوة إيران في الدفاع عن نفسها، والتي في رأيي، ستكون قوة دافعة لسياستنا الخارجية".
إف- 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو من هجومه العسكري على إيران
15:21 GMT
وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية، استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".
ومن جانبها، أعلنت إيران، أن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMT
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