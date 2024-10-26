https://sarabic.ae/20241026/أول-تعليق-من-الخارجية-الإيرانية-على-الهجوم-الإسرائيلي-1094181858.html
أول تعليق من الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي ضد بلادها
أول تعليق من الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي ضد بلادها
سبوتنيك عربي
أدانت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الهجوم الجوي الإسرائيلي ضد بلادها، مشددة على أن "طهران قادرة وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الأجنبية، وفق... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T09:46+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن "العدوان الإسرائيلي على أكثر من موقع عسكري إيراني، انتهاك للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".كما طالب البيان الإيراني "جميع الدول الساعية للسلام في المنطقة بأن تعرب عن اشمئزازها وأدانتها للعمل العدواني للكيان الإسرائيلي، وذلك من خلال تفهمها للظروف الخطيرة القائمة في المنطقة".أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".
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https://sarabic.ae/20241026/بواسطة-100-مقاتلة-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتهاء-عملية-أيام-الحساب-ضد-إيران--1094176564.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أول تعليق من الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي ضد بلادها
أدانت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الهجوم الجوي الإسرائيلي ضد بلادها، مشددة على أن "طهران قادرة وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الأجنبية، وفق ميثاق الأمم المتحدة".
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، قالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن "العدوان الإسرائيلي على أكثر من موقع عسكري إيراني، انتهاك للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف البيان: "جمهورية إيران الإسلامية تعتبر نفسها مؤهلة وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الأجنبية، على أساس الحق الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
كما طالب البيان الإيراني "جميع الدول الساعية للسلام في المنطقة بأن تعرب عن اشمئزازها وأدانتها للعمل العدواني للكيان الإسرائيلي، وذلك من خلال تفهمها للظروف الخطيرة القائمة في المنطقة".
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي
، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".
ومن جانبها، أعلنت إيران
، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".
ونقلت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".