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https://sarabic.ae/20241026/أول-تعليق-من-الخارجية-الإيرانية-على-الهجوم-الإسرائيلي-1094181858.html
أول تعليق من الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي ضد بلادها
أول تعليق من الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي ضد بلادها
سبوتنيك عربي
أدانت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الهجوم الجوي الإسرائيلي ضد بلادها، مشددة على أن "طهران قادرة وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الأجنبية، وفق... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T09:46+0000
2024-10-26T09:46+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن "العدوان الإسرائيلي على أكثر من موقع عسكري إيراني، انتهاك للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".كما طالب البيان الإيراني "جميع الدول الساعية للسلام في المنطقة بأن تعرب عن اشمئزازها وأدانتها للعمل العدواني للكيان الإسرائيلي، وذلك من خلال تفهمها للظروف الخطيرة القائمة في المنطقة".أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".
https://sarabic.ae/20241026/تقرير-إسرائيل-أخطرت-إيران-مسبقا-بتفاصيل-الهجوم-وحذرتها-من-الرد-1094178992.html
https://sarabic.ae/20241026/بواسطة-100-مقاتلة-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتهاء-عملية-أيام-الحساب-ضد-إيران--1094176564.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أول تعليق من الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي ضد بلادها

09:46 GMT 26.10.2024
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبر
أدانت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الهجوم الجوي الإسرائيلي ضد بلادها، مشددة على أن "طهران قادرة وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الأجنبية، وفق ميثاق الأمم المتحدة".
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن "العدوان الإسرائيلي على أكثر من موقع عسكري إيراني، انتهاك للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف البيان: "جمهورية إيران الإسلامية تعتبر نفسها مؤهلة وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الأجنبية، على أساس الحق الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-35 إس (F-35C) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
تقرير: إسرائيل أخطرت إيران مسبقا بتفاصيل الهجوم وحذرتها من الرد
07:00 GMT
كما طالب البيان الإيراني "جميع الدول الساعية للسلام في المنطقة بأن تعرب عن اشمئزازها وأدانتها للعمل العدواني للكيان الإسرائيلي، وذلك من خلال تفهمها للظروف الخطيرة القائمة في المنطقة".
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".
العاصمة الإيرانية طهران، فجر يوم السبت 26 أكتوبر 2024، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
"بواسطة 100 مقاتلة".. الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية "أيام الحساب" ضد إيران
04:55 GMT
ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:03 GMT
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