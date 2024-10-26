https://sarabic.ae/20241026/تقرير-إسرائيل-أخطرت-إيران-مسبقا-بتفاصيل-الهجوم-وحذرتها-من-الرد-1094178992.html
تقرير: إسرائيل أخطرت إيران مسبقا بتفاصيل الهجوم وحذرتها من الرد
تقرير: إسرائيل أخطرت إيران مسبقا بتفاصيل الهجوم وحذرتها من الرد
سبوتنيك عربي
أفادت 3 مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن إسرائيل "أخطرت إيران مسبقا بالمواقع، التي ستتعرض للهجوم، وحذّرت طهران من أي رد انتقامي". 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T07:00+0000
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وحسبما ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، تضمنت الرسالة الإسرائيلية "تحذيرا من الرد، بهدف الحد من تبادل الهجمات المستمر بين الطرفين وتجنب تصعيد أوسع".كما أضاف مصدران آخران، للوسيلة ذاتها، أن "إسرائيل هددت برد أقوى في حال قامت إيران بالتصعيد، خاصة إذا أسفر الهجوم عن إصابات بين المدنيين الإسرائيليين".وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية، التي استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
https://sarabic.ae/20241026/بواسطة-100-مقاتلة-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتهاء-عملية-أيام-الحساب-ضد-إيران--1094176564.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تقرير: إسرائيل أخطرت إيران مسبقا بتفاصيل الهجوم وحذرتها من الرد
07:00 GMT 26.10.2024 (تم التحديث: 07:07 GMT 26.10.2024)
أفادت 3 مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن إسرائيل "أخطرت إيران مسبقا بالمواقع، التي ستتعرض للهجوم، وحذّرت طهران من أي رد انتقامي".
وحسبما ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، تضمنت الرسالة الإسرائيلية "تحذيرا من الرد، بهدف الحد من تبادل الهجمات المستمر بين الطرفين وتجنب تصعيد أوسع".
وأوضح أحد المصادر أن "الرسالة وصلت إلى الإيرانيين عبر عدد من الوسطاء"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل حددت في رسالتها المواقع المستهدفة وأكدت تجنب مواقع أخرى".
كما أضاف مصدران آخران، للوسيلة ذاتها، أن "إسرائيل هددت برد أقوى في حال قامت إيران بالتصعيد، خاصة إذا أسفر الهجوم عن إصابات بين المدنيين الإسرائيليين".
وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران
ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية، التي استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".
ومن جانبها، أعلنت إيران
، أن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".