https://sarabic.ae/20241027/رئيس-البرلمان-الإيراني-يسخر-من-إسرائيل-ويتوعدها-بعد-هجماتها-على-طهران-1094200584.html

رئيس البرلمان الإيراني يسخر من إسرائيل ويتوعدها بعد هجماتها على طهران

رئيس البرلمان الإيراني يسخر من إسرائيل ويتوعدها بعد هجماتها على طهران

سبوتنيك عربي

توعد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إسرائيل، بعد تنفيذها عملية عسكرية باسم "أيام الحساب" في طهران، ردا على عملية "الوعد الصادق 2"،... 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T06:13+0000

2024-10-27T06:13+0000

2024-10-27T06:13+0000

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وأضاف خلال جلسة مغلقة في البرلمان أنه "بمقارنة عملية "الوعد الصادق 2" الإيرانية بالعمل العسكري الأخير لإسرائيل على طهران، فقد أثبتت القوة الدفاعية لإيران قدرتها على الردع، والعدوان الإسرائيلي على إيران كان انفعاليا وتحول إلى فشل آخر لهذا الكيان".وتابع: "ليس لدى النظام الصهيوني منجزات سوى الإبادة الجماعية وقتل المدنيين، والنساء والأطفال العزل، والمشردين في غزة ولبنان، واليوم، لا تتمتع إسرائيل بالسمعة والمصداقية في العالم"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأردف: "إسرائيل أصبحت أضحوكة في مواجهة إيران".وفيما أشار رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن "العمل العسكري الذي قام به النظام الصهيوني ضد إيران كان مبنيا على السلبية وتحول إلى هزيمة أخرى لهذا النظام"، فقد أكد أن "إيران تعتبر نفسها أنه يحق لها الدفاع عن نفسها، وسيكون الرد على هذا العدوان حاسما".كما طالب أمريكا "بضرورة التحرك لوقف قتل الأبرياء في غزة ولبنان"، وأضاف أنه "لا ينبغي لها أن تسمح لإسرائيل بأن تخلق مصيرا رهيبا لنفسها ولحلفائها، مع مواصلة استهتارها والتحريض على الحرب".وقال: "على واشنطن أن تكبح جماح الكيان الصهيوني لمنع التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة".وأعرب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عن تقديره لدول الجوار التي أدانت الأعمال العدوانية لإسرائيل، وشددت على أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة.كما حيا "أرواح شهداء دفاع الجيش الإيراني، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أمن الوطن خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على طهران"، وقدم التعازي لهم.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

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