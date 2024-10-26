https://sarabic.ae/20241026/غروسي-يصدر-توضيحا-بشأن-مصير-منشآت-إيران-النووية-بعد-الضربات-الإسرائيلية-1094194807.html

غروسي يصدر توضيحا بشأن مصير منشآت إيران النووية بعد الضربات الإسرائيلية

غروسي يصدر توضيحا بشأن مصير منشآت إيران النووية بعد الضربات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، توضيحا بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني، بعد أن شنت غارة جوية على منشآت عسكرية لطهران. 26.10.2024, سبوتنيك عربي

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وكتب المدير العام للوكالة، رفائيل غروسي، على منصة "إكس": "لم تتأثر المنشآت النووية الإيرانية".كما حث غروسي على "الحكمة وضبط النفس من الأعمال التي قد تعرّض سلامة وأمن المواد النووية، وغيرها من المواد المشعة للخطر".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".وشنت إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسية لـ"حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ونائب قائد الحرس الثوري.

https://sarabic.ae/20241026/إيران-تصدر-بيانا-حول-وضع-منشآتها-النفطية-بعد-الهجمات-الإسرائيلية-1094190585.html

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