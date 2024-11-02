https://sarabic.ae/20241102/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-مهاجمة-هدف-حيوي-في-شمال-إسرائيل-1094407085.html

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة "هدف حيوي" شمالي إسرائيل

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة "هدف حيوي" شمالي إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت، مهاجمة "هدف حيوي" في شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنها استخدمت الطيران المسير. 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T04:23+0000

2024-11-02T04:23+0000

2024-11-02T04:44+0000

العراق

إسرائيل

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وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت 2-11-2024، هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".وأضافت: "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهرًا، بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان وعدة إصابات وسط إسرائيل

https://sarabic.ae/20241102/الشرطة-الإسرائيلية-إصابة-19-شخصا-جراء-قصف-صاروخي-من-لبنان-على-منطقة-الطيرة-وسط-البلاد-1094406919.html

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