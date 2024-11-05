بعد عودتها... عالمة روسية تتحدث عن صعوبة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان

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ع الموجة مع ايلي
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09:16 GMT
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
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كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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29 د
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183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20241105/بعد-عودتها-عالمة-روسية-تتحدث-عن-صعوبة-الحياة-في-ظل-القصف-الإسرائيلي-المتواصل-على-لبنان-1094510289.html
بعد عودتها... عالمة روسية تتحدث عن صعوبة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان
بعد عودتها... عالمة روسية تتحدث عن صعوبة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان
سبوتنيك عربي
كشفت يوليا فوروبيوفا، وهي عالمة فقه اللغة ومترجمة طبية روسية مقيمة في لبنان، عن الصعوبات التي واجهتها مع عائلتها في ظل الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T15:50+0000
2024-11-05T15:50+0000
العالم العربي
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وقالت فوروبيوفا في مقابلة مع "سبوتنيك": إنها عادت مع عائلتها إلى لبنان هذا الصيف بعد زيارة أقاربها في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وأضافت العالمة الروسية، أن تفجيرات أجهزة البيجر حدثت في اليوم التالي مباشرة بعد وصولها إلى لبنان، حيث شهدت البلاد صدمة كبيرة، إذ إنه ومنذ الصراع في غزة أصبح الجميع معتادًا على حقيقة أن الوضع في جنوب البلاد مقلق للغاية، ولكن كان يُنظر إلى هذا على أنه وضع مستقر إلى حد ما.ونوهت فوروبيوفا، إلى أن الكثير من الناس في لبنان يعانون وتحديدا النازحون الذين دُمرت منازلهم و تُركوا بلا مصدر رزق، رغم المساعدات الإنسانية التي تأتي من بلدان مختلفة.وذكرت فوروبيوفا، أنه بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي المباشر على المواقع الفردية، تلقى لبنان أيضا قصفاً بالقنابل الفسفورية، مما أدى إلى حرق هكتارات كاملة من بساتين الزيتون والغابات على الحدود وتسبب في تلوث المياه، ما ينذر بعواقب بعيدة المدى.هذا البلد الذي يعيش فيه أناس عاطفيون، طيبون، منفتحون، على الرغم من كل الصعوبات، يتمتعون بتفاؤل لا يضاهى، وإرادة لا تضاهى في الحياة، وحب قوي جدًا لبلدهم، وهذا أمر ينتقل بين الناس بشكل تلقائي.وأفادت العالمة الروسية، أنها كانت تعيش في منزل شمال العاصمة اللبنانية بيروت، حيث كانت تسمع الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل أقل حتى وقت قريب، قبل بدء القصف.وتابعت فوروبيوفا، أحيانًا بشكل متعمد في الجزء المركزي من بيروت كانت الطائرات الإسرائيلية تخترق جدار الصوت، وتصدر أصوات على شكل انفجارات، تسبب الخوف وخصيصا لدى الأطفال.وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني
https://sarabic.ae/20241105/روسيا-ترسل-طائرة-محملة-بأكثر-من-19-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-لبنان-1094492103.html
https://sarabic.ae/20241104/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-والتوتر-بين-لبنان-وإسرائيل-1094487643.html
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العالم العربي
العالم العربي

بعد عودتها... عالمة روسية تتحدث عن صعوبة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان

15:50 GMT 05.11.2024
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova / الانتقال إلى بنك الصورجبيل علم لبنان
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
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كشفت يوليا فوروبيوفا، وهي عالمة فقه اللغة ومترجمة طبية روسية مقيمة في لبنان، عن الصعوبات التي واجهتها مع عائلتها في ظل الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.
وقالت فوروبيوفا في مقابلة مع "سبوتنيك": إنها عادت مع عائلتها إلى لبنان هذا الصيف بعد زيارة أقاربها في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وأضافت العالمة الروسية، أن تفجيرات أجهزة البيجر حدثت في اليوم التالي مباشرة بعد وصولها إلى لبنان، حيث شهدت البلاد صدمة كبيرة، إذ إنه ومنذ الصراع في غزة أصبح الجميع معتادًا على حقيقة أن الوضع في جنوب البلاد مقلق للغاية، ولكن كان يُنظر إلى هذا على أنه وضع مستقر إلى حد ما.

وتابعت فوروبيوفا، أن الجميع كان ينتظر لحظة التسوية السلمية في غزة، لكن الوضع تفاقم وامتد هذا الصراع إلى أبعد من ذلك.

ونوهت فوروبيوفا، إلى أن الكثير من الناس في لبنان يعانون وتحديدا النازحون الذين دُمرت منازلهم و تُركوا بلا مصدر رزق، رغم المساعدات الإنسانية التي تأتي من بلدان مختلفة.
وذكرت فوروبيوفا، أنه بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي المباشر على المواقع الفردية، تلقى لبنان أيضا قصفاً بالقنابل الفسفورية، مما أدى إلى حرق هكتارات كاملة من بساتين الزيتون والغابات على الحدود وتسبب في تلوث المياه، ما ينذر بعواقب بعيدة المدى.
لحظة وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى لبنان بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
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08:10 GMT

وتابعت فوروبيوفا، اتخذنا قرار مغادرة لبنان على الأقل في الوقت الذي تأكدنا فيه بأنه لن يكون هناك وقت للسلام، ونحن نأمل حقًا أن يتمكن لبنان من السير على طريق الاستقرار سياسيًا واقتصاديًا على حد سواء، لأن هذا البلد غني جدا من حيث التراث الثقافي والتاريخي، ومن الناحية البيئية.

هذا البلد الذي يعيش فيه أناس عاطفيون، طيبون، منفتحون، على الرغم من كل الصعوبات، يتمتعون بتفاؤل لا يضاهى، وإرادة لا تضاهى في الحياة، وحب قوي جدًا لبلدهم، وهذا أمر ينتقل بين الناس بشكل تلقائي.
وأفادت العالمة الروسية، أنها كانت تعيش في منزل شمال العاصمة اللبنانية بيروت، حيث كانت تسمع الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل أقل حتى وقت قريب، قبل بدء القصف.
وتابعت فوروبيوفا، أحيانًا بشكل متعمد في الجزء المركزي من بيروت كانت الطائرات الإسرائيلية تخترق جدار الصوت، وتصدر أصوات على شكل انفجارات، تسبب الخوف وخصيصا لدى الأطفال.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
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أمس, 23:04 GMT
وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني
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