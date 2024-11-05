https://sarabic.ae/20241105/بعد-عودتها-عالمة-روسية-تتحدث-عن-صعوبة-الحياة-في-ظل-القصف-الإسرائيلي-المتواصل-على-لبنان-1094510289.html

بعد عودتها... عالمة روسية تتحدث عن صعوبة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان

بعد عودتها... عالمة روسية تتحدث عن صعوبة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان

سبوتنيك عربي

كشفت يوليا فوروبيوفا، وهي عالمة فقه اللغة ومترجمة طبية روسية مقيمة في لبنان، عن الصعوبات التي واجهتها مع عائلتها في ظل الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T15:50+0000

2024-11-05T15:50+0000

2024-11-05T15:50+0000

العالم العربي

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وقالت فوروبيوفا في مقابلة مع "سبوتنيك": إنها عادت مع عائلتها إلى لبنان هذا الصيف بعد زيارة أقاربها في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وأضافت العالمة الروسية، أن تفجيرات أجهزة البيجر حدثت في اليوم التالي مباشرة بعد وصولها إلى لبنان، حيث شهدت البلاد صدمة كبيرة، إذ إنه ومنذ الصراع في غزة أصبح الجميع معتادًا على حقيقة أن الوضع في جنوب البلاد مقلق للغاية، ولكن كان يُنظر إلى هذا على أنه وضع مستقر إلى حد ما.ونوهت فوروبيوفا، إلى أن الكثير من الناس في لبنان يعانون وتحديدا النازحون الذين دُمرت منازلهم و تُركوا بلا مصدر رزق، رغم المساعدات الإنسانية التي تأتي من بلدان مختلفة.وذكرت فوروبيوفا، أنه بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي المباشر على المواقع الفردية، تلقى لبنان أيضا قصفاً بالقنابل الفسفورية، مما أدى إلى حرق هكتارات كاملة من بساتين الزيتون والغابات على الحدود وتسبب في تلوث المياه، ما ينذر بعواقب بعيدة المدى.هذا البلد الذي يعيش فيه أناس عاطفيون، طيبون، منفتحون، على الرغم من كل الصعوبات، يتمتعون بتفاؤل لا يضاهى، وإرادة لا تضاهى في الحياة، وحب قوي جدًا لبلدهم، وهذا أمر ينتقل بين الناس بشكل تلقائي.وأفادت العالمة الروسية، أنها كانت تعيش في منزل شمال العاصمة اللبنانية بيروت، حيث كانت تسمع الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل أقل حتى وقت قريب، قبل بدء القصف.وتابعت فوروبيوفا، أحيانًا بشكل متعمد في الجزء المركزي من بيروت كانت الطائرات الإسرائيلية تخترق جدار الصوت، وتصدر أصوات على شكل انفجارات، تسبب الخوف وخصيصا لدى الأطفال.وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني

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