https://sarabic.ae/20241105/السفير-الروسي-في-لبنان-روسيا-مستمرة-في-تقديم-الدعم-اللازم-للشعب-اللبناني-1094498125.html

السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني

السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني

سبوتنيك عربي

أكد السفير الروسي في بيروت، ألكسندر روداكوف، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله طائرة مساعدات روسية في مطار بيروت، أن روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T10:43+0000

2024-11-05T10:43+0000

2024-11-05T10:43+0000

العالم العربي

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وأوضح السفير أن طائرة المساعدات التي وصلت اليوم تحمل الأدوية والضروريات التي يمكن أن تساعد في عمل المستشفيات والمؤسسات الطبية في ظل الوضع الراهن.وأشار روداكوف إلى أن موقف روسيا واضح ويدعو إلى وقف إطلاق النار، ووقف القصف الذي يتجاوز كل القوانين الدولية، ويستهدف المدنيين والصحفيين في كل المناطق اللبنانية وليس فقط في الجنوب.وأضاف الوزير أن الاستهدافات الإسرائيلية للقطاع الصحي هي جزء من محاولة النيل من صمود لبنان، إذ يلعب القطاع الصحي دورا مهما في صمود لبنان في مواجهة العداون الإسرائيلي. ووصلت، صباح اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات روسية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من طراز "إي إل-76" محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى مطار بيروت الدولي.وأفادت وزارة الطورائ الروسية بأنه بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزارة الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف، قامت طائرة خاصة بإيصال أكثر من 19 طنًا من الشحنات الإنسانية، شملت أدوية والضروريات الأساسية.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية."حزب الله" يعلن قصف قاعدة ميرون وعدد من المستوطنات على الحدود جنوبي لبنان مفتي دولة خليجية يهنئ نعيم قاسم على انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله"

https://sarabic.ae/20241105/روسيا-ترسل-طائرة-محملة-بأكثر-من-19-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-لبنان-1094492103.html

https://sarabic.ae/20241104/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-والتوتر-بين-لبنان-وإسرائيل-1094487643.html

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العالم العربي