السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241105/السفير-الروسي-في-لبنان-روسيا-مستمرة-في-تقديم-الدعم-اللازم-للشعب-اللبناني-1094498125.html
السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني
السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي في بيروت، ألكسندر روداكوف، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله طائرة مساعدات روسية في مطار بيروت، أن روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T10:43+0000
2024-11-05T10:43+0000
العالم العربي
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وأوضح السفير أن طائرة المساعدات التي وصلت اليوم تحمل الأدوية والضروريات التي يمكن أن تساعد في عمل المستشفيات والمؤسسات الطبية في ظل الوضع الراهن.وأشار روداكوف إلى أن موقف روسيا واضح ويدعو إلى وقف إطلاق النار، ووقف القصف الذي يتجاوز كل القوانين الدولية، ويستهدف المدنيين والصحفيين في كل المناطق اللبنانية وليس فقط في الجنوب.وأضاف الوزير أن الاستهدافات الإسرائيلية للقطاع الصحي هي جزء من محاولة النيل من صمود لبنان، إذ يلعب القطاع الصحي دورا مهما في صمود لبنان في مواجهة العداون الإسرائيلي. ووصلت، صباح اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات روسية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من طراز "إي إل-76" محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى مطار بيروت الدولي.وأفادت وزارة الطورائ الروسية بأنه بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزارة الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف، قامت طائرة خاصة بإيصال أكثر من 19 طنًا من الشحنات الإنسانية، شملت أدوية والضروريات الأساسية.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية."حزب الله" يعلن قصف قاعدة ميرون وعدد من المستوطنات على الحدود جنوبي لبنان مفتي دولة خليجية يهنئ نعيم قاسم على انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله"
https://sarabic.ae/20241105/روسيا-ترسل-طائرة-محملة-بأكثر-من-19-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-لبنان-1094492103.html
https://sarabic.ae/20241104/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-والتوتر-بين-لبنان-وإسرائيل-1094487643.html
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العالم العربي
العالم العربي

السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني

10:43 GMT 05.11.2024
© Sputnikالسفير الروسي في بيروت ، ألكسندر روداكوف
السفير الروسي في بيروت ، ألكسندر روداكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي في بيروت، ألكسندر روداكوف، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله طائرة مساعدات روسية في مطار بيروت، أن روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني.
وأوضح السفير أن طائرة المساعدات التي وصلت اليوم تحمل الأدوية والضروريات التي يمكن أن تساعد في عمل المستشفيات والمؤسسات الطبية في ظل الوضع الراهن.
وأشار روداكوف إلى أن موقف روسيا واضح ويدعو إلى وقف إطلاق النار، ووقف القصف الذي يتجاوز كل القوانين الدولية، ويستهدف المدنيين والصحفيين في كل المناطق اللبنانية وليس فقط في الجنوب.

بدوره، أكد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، على أهمية المساعدات الطبية المقدمة من روسيا في مساعدة القطاع الصحي على الاستمرار في تقديم خدماته جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية.

وأضاف الوزير أن الاستهدافات الإسرائيلية للقطاع الصحي هي جزء من محاولة النيل من صمود لبنان، إذ يلعب القطاع الصحي دورا مهما في صمود لبنان في مواجهة العداون الإسرائيلي.
ووصلت، صباح اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات روسية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من طراز "إي إل-76" محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى مطار بيروت الدولي.
لحظة وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى لبنان بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
روسيا ترسل طائرة محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
08:10 GMT
وأفادت وزارة الطورائ الروسية بأنه بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزارة الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف، قامت طائرة خاصة بإيصال أكثر من 19 طنًا من الشحنات الإنسانية، شملت أدوية والضروريات الأساسية.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل
أمس, 23:04 GMT
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
"حزب الله" يعلن قصف قاعدة ميرون وعدد من المستوطنات على الحدود جنوبي لبنان
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