https://sarabic.ae/20241105/روسيا-ترسل-طائرة-محملة-بأكثر-من-19-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-لبنان-1094492103.html
روسيا ترسل طائرة محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
روسيا ترسل طائرة محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
سبوتنيك عربي
وصلت طائرة روسية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من طراز "إي إل-76" محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى مطار بيروت الدولي صباح اليوم الثلاثاء. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T08:10+0000
2024-11-05T08:10+0000
2024-11-05T08:10+0000
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وأفادت وزارة الطورائ الروسية بأنه بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزارة الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف، قامت طائرة خاصة بإيصال أكثر من 19 طنًا من الشحنات الإنسانية، شملت أدوية والضروريات الأساسية.وهذه ليست أول شحنة مساعدات إنسانية تقدمها روسيا إلى لبنان الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر، حيث كانت الطوارئ الروسية أرسلت طائرة خاصة تابعة لها مطلع أكتوبر لتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية إلى بيروت، على متنها 33 طنا وتضمنت مواد غذائية وأدوية ومستلزمات أساسية ومحطات كهرباء متنقلة.وبداية أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية."حزب الله" يعلن قصف قاعدة ميرون وعدد من المستوطنات على الحدود جنوبي لبنان مفتي دولة خليجية يهنئ نعيم قاسم على انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله"📷
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, روسيا, العالم العربي
لبنان, روسيا, العالم العربي
روسيا ترسل طائرة محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
وصلت طائرة روسية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من طراز "إي إل-76" محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى مطار بيروت الدولي صباح اليوم الثلاثاء.
وأفادت وزارة الطورائ الروسية بأنه بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزارة الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف، قامت طائرة خاصة بإيصال أكثر من 19 طنًا من الشحنات الإنسانية، شملت أدوية والضروريات الأساسية.
وهذه ليست أول شحنة مساعدات إنسانية تقدمها روسيا إلى لبنان الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر، حيث كانت الطوارئ الروسية أرسلت طائرة خاصة
تابعة لها مطلع أكتوبر لتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية إلى بيروت، على متنها 33 طنا وتضمنت مواد غذائية وأدوية ومستلزمات أساسية ومحطات كهرباء متنقلة.
وبداية أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي
بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان
إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.