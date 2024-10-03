https://sarabic.ae/20241003/بتوجيه-من-بوتين-وصول-طائرة-مساعدات-روسية-إلى-لبنان-فيديو--1093386885.html

بتوجيه من بوتين... وصول طائرة مساعدات روسية إلى لبنان... فيديو

بتوجيه من بوتين... وصول طائرة مساعدات روسية إلى لبنان... فيديو

سبوتنيك عربي

وصلت طائرة روسية من طراز "إيل-76" محملة بالمساعدات الإنسانية، اليوم الخميس، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحمل 33 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T07:30+0000

2024-10-03T07:30+0000

2024-10-03T07:58+0000

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وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، إن "طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية محملة بالمساعدات الإنسانية وصلت إلى مطار بيروت الدولي". الجدير بالذكر أن الطائرة من طراز "إيل-76" وصلت إلى لبنان، "بناء على توجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعليمات رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف، حيث تم إرسال 33 طناً من البضائع الإنسانية عبر رحلة جوية خاصة، بما في ذلك المواد الغذائية، الأدوية ومحطات الطاقة المتنقلة".ويتعرض لبنان لقصف مستمر من الطائرات الإسرائيلية استهدف مناطق واسعة من الجنوب اللبناني ما تسبب بنزوح هدد كبير من المواطنين.وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء الماضي، بدء عملية برية "محدودة"، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان لأيام قال إنها نفذت على أهداف تابعة لـ"حزب الله".وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، التي أتت بعد أتيام من تفجيرات أجهزة البيجر التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.ويطالب "حزب الله" بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وينفذ هو و"أنصار الله" من جهة أخرى عملية إسناد لحركة "حماس" التي تقاتل الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ نحو عام، ويضع "حزب الله" و"أنصار الله" وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 41 ألف قتيل، كشرط لوقف عمليات الإسناد.

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العالم العربي, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك