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https://sarabic.ae/20241104/مفتي-دولة-خليجية-يهنئ-نعيم-قاسم-على-انتخابه-أمينا-عاما-لـحزب-الله-1094463023.html
مفتي دولة خليجية يهنئ نعيم قاسم على انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله"
مفتي دولة خليجية يهنئ نعيم قاسم على انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
بعث مفتي دولة خليجية، تهنئة لنعيم قاسم، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله" اللبناني، خلفا للراحل حسن نصر الله. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T07:27+0000
2024-11-04T07:27+0000
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وأعرب المفتي العام لسلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليجي، في رسالته، عن ارتياحه لانتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب.وكتب عبر منصة "إكس"، أمس الاحد: "يسرنا أن نرى ملء الفراغ الناجم عن فقدان السيد حسن نصر الله بالانتخاب الجدير للشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لـ"حزب الله"، لمواصلة طريق القائد الشهيد في مواجهة الكيان الصهيوني واعتداءاته الوحشية ضد الشعب اللبناني الشقيق وشعوب المنطقة الأخرى".كما أعرب مفتي سلطنة عمان، عن "أمله في أن يتحمل الأمين العام الجديد لـ"حزب الله" اللبناني، هذه المسؤولية بقوة وحزم وصبر حتى يتحقق النصر من قبله أو من قبل القادة المؤمنين لفصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية، حتى يتم تحرير الأراضي الإسلامية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني وتعود إلى أصحابها".وفي الأسبوع الماضي، انتخب الشيخ نعيم قاسم بالإجماع زعيما لـ"حزب الله" اللبناني، بعد اغتيال حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية على بيروت، في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
https://sarabic.ae/20241029/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-تولى-نعيم-قاسم-الأمانة-العامة-لـحزب-الله-1094281108.html
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أخبار حزب الله, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, الأخبار
أخبار حزب الله, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, الأخبار

مفتي دولة خليجية يهنئ نعيم قاسم على انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله"

07:27 GMT 04.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
بعث مفتي دولة خليجية، تهنئة لنعيم قاسم، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله" اللبناني، خلفا للراحل حسن نصر الله.
وأعرب المفتي العام لسلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليجي، في رسالته، عن ارتياحه لانتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب.
وكتب عبر منصة "إكس"، أمس الاحد: "يسرنا أن نرى ملء الفراغ الناجم عن فقدان السيد حسن نصر الله بالانتخاب الجدير للشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لـ"حزب الله"، لمواصلة طريق القائد الشهيد في مواجهة الكيان الصهيوني واعتداءاته الوحشية ضد الشعب اللبناني الشقيق وشعوب المنطقة الأخرى".
كما أعرب مفتي سلطنة عمان، عن "أمله في أن يتحمل الأمين العام الجديد لـ"حزب الله" اللبناني، هذه المسؤولية بقوة وحزم وصبر حتى يتحقق النصر من قبله أو من قبل القادة المؤمنين لفصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية، حتى يتم تحرير الأراضي الإسلامية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني وتعود إلى أصحابها".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
أول تعليق من إسرائيل على تولى نعيم قاسم الأمانة العامة لـ"حزب الله"
29 أكتوبر, 13:20 GMT
وفي الأسبوع الماضي، انتخب الشيخ نعيم قاسم بالإجماع زعيما لـ"حزب الله" اللبناني، بعد اغتيال حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية على بيروت، في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل - سبوتنيك عربي
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نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل
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