مفتي دولة خليجية يهنئ نعيم قاسم على انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله"
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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بعث مفتي دولة خليجية، تهنئة لنعيم قاسم، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله" اللبناني، خلفا للراحل حسن نصر الله.
وأعرب المفتي العام لسلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليجي، في رسالته، عن ارتياحه لانتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب.
وكتب عبر منصة "إكس"، أمس الاحد: "يسرنا أن نرى ملء الفراغ الناجم عن فقدان السيد حسن نصر الله بالانتخاب الجدير للشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لـ"حزب الله"، لمواصلة طريق القائد الشهيد في مواجهة الكيان الصهيوني واعتداءاته الوحشية ضد الشعب اللبناني الشقيق وشعوب المنطقة الأخرى".
نهنئ حـ.ـزب الله بتعيين خليفة كُفء لأمينه السابق؛ عسى أن يتحقق النصر العزيز على يديه وأيدي أمثاله من القيادات الحرة الأمينة لفصائل المقاومـ.ـة.— أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 3, 2024
ونوصيهم جميعا بتقوى الله، وبالألفة والوفاق، وعدم الإصغاء إلى محاولات التفريق التي يسعى لها العدو الصهيـ.ـوني. pic.twitter.com/l3Re5HQ2kx
كما أعرب مفتي سلطنة عمان، عن "أمله في أن يتحمل الأمين العام الجديد لـ"حزب الله" اللبناني، هذه المسؤولية بقوة وحزم وصبر حتى يتحقق النصر من قبله أو من قبل القادة المؤمنين لفصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية، حتى يتم تحرير الأراضي الإسلامية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني وتعود إلى أصحابها".
29 أكتوبر, 13:20 GMT
وفي الأسبوع الماضي، انتخب الشيخ نعيم قاسم بالإجماع زعيما لـ"حزب الله" اللبناني، بعد اغتيال حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية على بيروت، في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
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