https://sarabic.ae/20241104/مفتي-دولة-خليجية-يهنئ-نعيم-قاسم-على-انتخابه-أمينا-عاما-لـحزب-الله-1094463023.html

مفتي دولة خليجية يهنئ نعيم قاسم على انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله"

مفتي دولة خليجية يهنئ نعيم قاسم على انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله"

سبوتنيك عربي

بعث مفتي دولة خليجية، تهنئة لنعيم قاسم، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لـ"حزب الله" اللبناني، خلفا للراحل حسن نصر الله. 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T07:27+0000

2024-11-04T07:27+0000

2024-11-04T07:27+0000

أخبار حزب الله

سلطنة عمان

أخبار العالم الآن

العالم العربي

لبنان

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg

وأعرب المفتي العام لسلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليجي، في رسالته، عن ارتياحه لانتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب.وكتب عبر منصة "إكس"، أمس الاحد: "يسرنا أن نرى ملء الفراغ الناجم عن فقدان السيد حسن نصر الله بالانتخاب الجدير للشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لـ"حزب الله"، لمواصلة طريق القائد الشهيد في مواجهة الكيان الصهيوني واعتداءاته الوحشية ضد الشعب اللبناني الشقيق وشعوب المنطقة الأخرى".كما أعرب مفتي سلطنة عمان، عن "أمله في أن يتحمل الأمين العام الجديد لـ"حزب الله" اللبناني، هذه المسؤولية بقوة وحزم وصبر حتى يتحقق النصر من قبله أو من قبل القادة المؤمنين لفصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية، حتى يتم تحرير الأراضي الإسلامية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني وتعود إلى أصحابها".وفي الأسبوع الماضي، انتخب الشيخ نعيم قاسم بالإجماع زعيما لـ"حزب الله" اللبناني، بعد اغتيال حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية على بيروت، في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

https://sarabic.ae/20241029/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-تولى-نعيم-قاسم-الأمانة-العامة-لـحزب-الله-1094281108.html

سلطنة عمان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, الأخبار